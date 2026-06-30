Diecézní charita Plzeň má po 33 letech nového ředitele Karla Weishäupela

Autor: ČTK
  14:47aktualizováno  14:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Diecézní charita Plzeň má po 33 letech nového ředitele. V čele organizace, která v plzeňské diecézi spolu s místními charitami poskytuje 51 sociálních služeb, vystřídá Jiřího Lodra jeho dosavadní zástupce, jednapadesátiletý Karel Weishäupel. Pětašedesátiletý Lodr vedl charitu od jejího založení v roce 1993, nyní odchází do důchodu. Weishäupela dnes do služby jmenoval v katedrále sv. Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš Holub. Charitu čeká debata o financování a možné potřebě rozšíření služeb.

Lodr bude dál pracovat na malý úvazek v diecézní charitě, jako ředitel farní charity Stříbro, na národní úrovni se podílí na připomínkování legislativy v sociální oblasti. Působí jako prezident České rady sociálních služeb, v předsednictvu České federace potravinových bank a v dalších expertních skupinách. Holub mu dnes předal papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, udělované za dlouholetou a obětavou službu pro církev, charitativní činnost či přínos v oblasti křesťanské kultury.

Lodr byl prvním zaměstnancem diecézní charity, která vznikla na podzim roku 1993, krátce po vzniku plzeňské diecéze. Nyní pod ní v Plzeňském a Karlovarském kraji patří kromě plzeňské městské charity také oblastní a farní charity Klatovy, Rokycany, Ostrov, Aš, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a Stříbro, v nichž pracuje kolem 600 zaměstnanců, v samotné diecézní charitě je jich kolem 270. "Charita je vyjádřením zájmu o bližního a lásky k bližnímu celé církve. Bez charity církev neexistuje. A my jsme rádi, že to má formu individuální, ale že to má taky tu formu institucionální. A charita právě v té institucionální formě je pro nás zásadní a je to něco, bez čeho bychom kulhali. A Jiří Lodr je člověk, který překypuje svojí otevřeností vůči věcem, které je třeba řešit s velkou intenzitou a s velkým nasazením," řekl Holub.

Od nového ředitele očekává, že bude služby charity dál rozvíjet. V současnosti je roční rozpočet diecézní charity kolem 450 milionů korun, podle Lodra je zajištění financování každý rok obtížné. "Je důležité dojít k podstatným změnám systému, protože není spravedlivé, aby poskytovatelé služeb měli zákonem dané úkoly a neměli financování. Financování je velkým problémem. My celý rok hledáme zdroje. Píšeme, hledáme, komunikujeme a někdy až koncem roku se nám podaří nějak s pomocí boží naplnit ty naše úkoly," poznamenal Lodr.

Weishäupel jako jedny ze svých úkolů vnímá například diskusi o možném rozšíření sítě služeb po vzájemné komunikaci se samosprávami. "Hodně se řeší stárnutí populace a my se účastníme komunitních plánování na různých obcích v rámci diecéze. Doopravdy chybí nějaká pobytová zařízení pro seniory. Chybí odlehčovací služby, jak pobytové, tak terénní pro seniory i pro lidi se zdravotním postižením. Určitě se budeme bavit a bavíme se i o nějaké modernizaci současných služeb," řekl nový ředitel. Také by chtěl, aby zaměstnanci charity jakožto církevní organizace měli větší vhled do struktur a prací biskupství.

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