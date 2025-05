Hlavní pietní akt u památníku Díky, Ameriko! začal 10 hodin průletem letounů JAS 39 Gripen a L 159 Alca. Právě 6. května před 80 lety Američané Plzeň osvobodili. Přímý přenos mohou lidé sledovat na náměstí Republiky na velkoplošné obrazovce nebo na Facebooku Slavnosti svobody.

Po přivítání hostů položili prezident Petr Pavel a belgický král Philippe věnce u památníku. Následovaly věnce a květiny od dalších hostů.

Pietního aktu se účastní také 99letý veterán Harry Humason, který se vrátil do Čech poprvé od konce druhé světové války. Byl členem 5. pěší divize americké armády. Mezi hosty je také vnuk generála Pattona George Patton Watters. Pozvání přijal také generál ve výslužbě Miloslav Masopust.

Přítomní také uctili památku padlých minutou ticha.

Prezident Petr Pavel při své nedávné návštěvě Plzeňského kraje slíbil, že se do Plzně vrátí právě na Slavnosti svobody. Spolu s ním navštíví město belgický král Philippe, kterého do České republiky pozval právě Petr Pavel. Do Čech přijel v pondělí po 25 letech. Prezident mu udělil státní vyznamenání – Řád bílého lva.

„Belgický král se zúčastní oslav osvobození Plzně – jednoho z mála českých měst, které nebylo osvobozeno sovětskými vojsky, ale 3. americkou armádou s podporou 17. belgického střeleckého praporu. Tato jednotka dobrovolníků, vytvořená v lednu 1945 – těsně po osvobození Belgie – se vyznamenala po boku amerických jednotek na samém konci druhé světové války, kdy zatlačila nacistického okupanta o stovky kilometrů zpět na území Německa a Československa,“ uvedla již dříve k programu belgická strana.

Prezident i belgický panovník se po ceremoniálu setkají se zástupci válečných veteránů či jejich potomky na plzeňské radnici.

„Slavnosti svobody v Plzni vrcholí. V souvislosti se slavnostním pietním aktem Díky, Ameriko!, na který dorazí řada významných hostů, dojde v centru města a jeho okolí k dočasným dopravním omezením a uzavírkám některých ulic,“ upozorňují policisté.

Kolem osmé hodiny ráno způsobily uzavírky dopravní kolaps. Objízdné trasy se brzy zaplnily auty, zpoždění nabíraly i vozy městské hromadné dopravy.

Pětidenní oslavy osvobození Plzně, jejímž vrcholem byl nedělní Convoy of Liberty, dnes končí.