Dílo choreografa Jiřího Kyliána ozdobí premiéru baletu Inside v Plzni

Součástí sobotní premiéry baletního komponovaného představení Inside v plzeňském Divadle J. K. Tyla bude dílo choreografa Jiřího Kyliána. V dalších částech doplní program choreografie Petra Zusky a šéfa baletního souboru Tylova divadla Jiřího Pokorného. Premiéra bude v Novém divadle, řekl dnes ČTK Pokorný.
Projekt Inside je podle Pokorného nejen ideálním večerem pro pravidelné návštěvníky baletu i pro diváky, kteří chtějí zažít moderní taneční večer. Propojuje různé choreografické přístupy i generace tvůrců.
Devětasedmdesátiletý Kylián je český choreograf, tanečník a fotograf, který po emigraci v roce 1968 působil Německu a Nizozemsku, zejména v Nederlands Dans Theater (NDT) v Haagu, kde byl i uměleckým ředitelem. "Uvést Jiřího Kyliána v Plzni je pro nás zásadní moment. Jeho tvorba patří ke světové špičce a pro soubor je to nejen obrovská čest, ale i důležitý umělecký krok," uvedl Pokorný.
Hlavním bodem sobotního večera bude Kyliánova choreografie Šest tanců na hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Se souborem Tylova divadla ji nastudovala nizozemská choreografka, tanečnice a pedagožka Shirley Esseboomová, dlouholetá členka NDT, která jako interpretka i repetitorka s Kyliánem spolupracovala.
Kromě Kyliánovy choreografie se diváci mohou těšit na tvorbu Petra Zusky, bývalého šéfa baletu Národního divadla v Praze, který od roku 1990 vytvořil více než 60 inscenací pro české i zahraniční soubory. Součástí večera bude jeho choreografie Sinfonietta na hudbu Leoše Janáčka. Autorskou trojici doplňuje Pokorný, jehož choreografie Inside na hudbu Gustava Mahlera dala večeru název.
Na jevišti se představí sólisté i členové baletního souboru Divadla J. K. Tyla, mimo jiné Jarmila Hruškociová, Sara Antikainenová, Afroditi Vasilakopoulouová, Mami Moloniewiczová, Victoria Roemerová, Karel Audy, Richard Ševčík, Justin Rimke, Riccardo Gregolin a další.