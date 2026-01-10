Dívka se na školních toaletách pokusila o sebevraždu, oživovala ji učitelka

Autor: van
  14:12aktualizováno  14:12
Záchranáři na Klatovsku v pátek zasahovali na jedné ze základních škol. Příčinou byla otrava jedné z žákyň. S informací jako první přišel server krimi-plzeň.cz, podle nějž se dívka na školních toaletách pokusila o sebevraždu. Zachránila ji její třídní učitelka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS Pardubického kraje

Intoxikaci školačky potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňské záchranky Martin Štěpán.

„Můžeme potvrdit, že lékařská posádka ze Sušice a výjezdová skupina RZP z Horažďovic zasahovaly na základní škole u intoxikace nezletilé osoby,“ řekl.

Po provedení nezbytně nutných úkonů byla podle jeho slov pacientka ve spolupráci s leteckou záchrannou službou letecky transportována do zdravotnického zařízení ve vážném, avšak stabilizovaném stavu.

Server krimi-plzeň.cz, který na událost upozornil jako první, uvedl, že se mělo jednat o sebevraždu. Podle jeho zdroje přímo ze školy dívku narozenou v roce 2013 na toaletě objevila její třídní učitelka. Ta jí měla okamžitě poskytnou první pomoc.

Padesát tablet

Do zásahu se podle webu zapojili také další pracovníci školy, kteří jsou k podobným situacím speciálně vyškoleni. Server také uvedl, že dívka měla spolykat asi padesát tablet velmi silných léků.

„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o intoxikaci nezletilé osoby, ke které došlo včera v jedné z obcí na Klatovsku. Věcí se nadále zabýváme, ale s ohledem na věk k tomuto nebudeme podávat více informací,“ uvedla pro server mluvčí policie.

