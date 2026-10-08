Divadlo Alfa v Plzni uvede loutkovou klasiku Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Klasickou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký uvádí jako první premiéru nové sezony plzeňské loutkové Divadlo Alfa. Režie se ujal nový umělecký šéf Šimon Spišák, který pohádku Karla Jaromíra Erbena pojal mírně netradičně. Inscenace s herci a s marionetami je určená pro děti od pěti let. Dnes měla dopolední premiéru, večerní slavnostní premiéra je v pátek, řekli dnes novinářům tvůrci.
"Taková ta tradice princezen, které jenom pasivně čekají na to, až je velký princ hrdina zachrání a potom mu padnou do náruče, to už je něco, co je překonané. Tady v té pohádce je princezna o mnoho aktivnější, i když se to zpočátku nezdá," řekla nová dramaturgyně Alfy Daniela Jirmanová. Princ je podle ní naopak spíš trouba, který není hrdinou a většinu práce za něj odvedou jeho tři najatí pomocníci. Právě tento motiv podle Jirmanové v původní pohádce už existuje. "Děti, když se ta pohádka přečte a mluvíme o ní, říkají: Ten princ vlastně nic neudělal, všechno za něj udělali ti tři jeho pomocníci, ti kouzelní tovaryši," uvedla.
Současně podle ní inscenace nenásilně pracuje také s tématem osobních hranic. Princezna například na konci říká, že rozhodně nebude líbat, koho líbat nechce. "To je vlastně naprosto zásadní téma, že si i malé holčičky a nejenom malé holčičky uvědomí, že mají určité hranice a nikdo je nesmí porušovat. Malilinkým náznakem je tam i toto téma akcentované v závěru," uvedla.
K tradiční pohádce Alfa sáhla i proto, že divadlo zaznamenává velkou poptávku po klasických příbězích. Autory ale překvapilo, že je dnes děti často neznají. Při prvním workshopu zjistili, že ze 13 dětí znaly pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký pouze čtyři. K pohádkám napsaným v 19. století je podle Jirmanové při jejich uvádění na jevišti třeba přistupovat s ohledem na proměnu společnosti. "Naše inscenační verze lehce nabourává vžité pohádkové stereotypy, zapříčiněné společenským nastavením v době, kdy byly napsány. Diváci se však nemusí bát - pohádkový příběh se téměř bezezbytku odehraje tak, jak ho všichni důvěrně známe," uvedla.
Inscenace kombinuje loutkové divadlo s hereckými výstupy. Spišák si ke spolupráci přizval scénografa Karla Czecha a autora hudby Jindřicha Čížka. V pohádce hrají Martina Hartmannová, Martin Bartůšek, Petr Borovský, Daniel Horečný a Tomáš Jereš.
Spišák se stal uměleckým šéfem Alfy pro sezonu 2026/2027. Loni v divadle režíroval inscenaci Ole! Andersen! Pohádky pana Zavřiočky. Jirmanová je dramaturgyní Alfy od února. Nové umělecké vedení chce navázat na jeho dosavadní loutkářskou tradici a současně přinášet nové pohledy na klasické i současné příběhy.