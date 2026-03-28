Divadlo Alfa v Plzni vzalo návštěvníky Noci divadel na dobrodružnou cestu

Na výpravu do útrob divadla i na dobrodružnou cestu ve stopách spisovatele, cestovatele a radioamatéra Otakara Batličky vzalo dnes své dětské i dospělé diváky plzeňské Divadlo Alfa při tradiční Noci divadel. Noc divadel, do níž se v Česku zapojilo přes 80 divadel a souborů, má letos podtitul Pravda, absurdita, odvaha. V Alfě se návštěvníci nejdříve podívali na nejnovější inscenaci inspirovanou Batličkovým životem i příběhy, poté se mohli zapojit do aktivit v celém prostoru divadla, řekl ČTK ředitel Alfy Jakub Hora.
Návštěvníci si mohli projít s průvodcem výpravou po běžně nepřístupných částech divadla - podívali se na jeviště, do zákulisí i do divadelních sklepů. Uvnitř divadla na ně čekaly kreativní dílny s tvorbou ploškových loutek nebo s výrobou prostředí pro loutky, malování a vybarvování, mohli se vydat na stezku odvahy či se vyfotit s tygrem bengálským z Batličkovských příběhů. Na noc divadel, která se v Alfě s ohledem na věk jejích diváků odehrává už odpoledne, chodí podle Hory každoročně kolem 500 až 600 lidí, přibližně polovina z nich shlédne odpolední představení.
Nová hra Alfy Legenda Batlička: Na vlnách dobrodružství zpracovává osm z přibližně 200 příběhů, které za první republiky Batlička sepsal. Diváci se v ní podívají na železniční trať do Argentiny, za Inuity za polární kruh, do Afriky, do diamantových polí i mezi radioamatéry v československém odboji.
Batlička jako velmi mladý muž procestoval na počátku 20. století několik kontinentů - údajně se živil jako pomocník v cirkuse, plavčík, řidič metra v New Yorku, trénoval boxery a dělal komparzistu ve filmech. Uměl střílet, jezdit na koni, projížděl se na slonech, jako jeden z mála přežil potopení zaoceánské lodi, procházel pouště i ledové pustiny, hledal diamanty a bojoval se zločinci. Za druhé světové války se jako radioamatér zapojil do odboje, zatklo ho ale gestapo a zemřel v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
Po válce se na něj zapomnělo, v 60. letech se jeho povídek chopil spisovatel Bohumil Jírek a mystifikátor Petr Sadecký a příběhy přepracovali, doplnili a upravili natolik, že dnes se přesně neví, co je pravda a co dodatečně smyšlené legendy, připisované Batličkovi.
Noc divadel od roku 2013 zve diváky k objevování divadel v netradiční podobě. Od roku 2024 se koná v sobotu blízko Mezinárodního dne divadla, který připadá na 27. března. Akce nabízí noční prohlídky, divadelní dílny, diskuze s tvůrci, představení a performance. Letošní podtitul Pravda, absurdita, odvaha se připojuje k připomínce 90. výročí narození Václava Havla.
V Plzni se kromě Alfy zapojilo také Divadlo J. K. Tyla, které připravilo v Novém divadle hlavně pro děti havlovské interaktivní dopoledne s knížkou Pižďuchové. Velké divadlo dnes nabízí speciální noční prohlídky Havlovské imprese s živými obrazy inspirovanými životem Václava Havla.