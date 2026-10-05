Divadlo J. K. Tyla chystá k Havlovým 90. narozeninám podcasty z jeho textů

Divadlo J. K. Tyla v Plzni připomene nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla podcasty a scénickým čtením jeho hry. Podcastová minisérie činohry nazvaná HA!vel #90 - vyrozumění o divadle a člověku začíná zveřejněním prvního dílu dnes, další budou následovat do 17. listopadu, kdy se na Malé scéně odehraje scénické čtení Havlova absurdního dramatu Vyrozumění, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.
Podcastová série nabídne výběr z Havlových textů z let 1964 až 2001 a zaměří se především na jeho vztah k divadlu a témata, která jeho tvorbu provázejí - svobodu, lidskost, jazyk, dorozumění i postavení člověka ve společnosti.
Pěti audio eseji posluchače provedou zástupci tří generací plzeňských herců - Pavel Pavlovský, Michal Štěrba a Matěj Převrátil. V závěrečném dílu se k nim připojí šéf činohry Štěpán Pácl s Havlovými Poznámkami k inscenaci hry Vyrozumění. Jednotlivé díly bude divadlo zveřejňovat postupně 5., 19. a 30. října a 10. a 17. listopadu. Posluchačům zůstanou k dispozici pouze po dobu tří měsíců.
Na podcasty naváže 17. listopadu scénické čtení Havlova Vyrozumění. Hra, kterou dramatik napsal v roce 1965, rozehrává absurdní příběh úřadu, do něhož je zaveden umělý jazyk ptydepe. Téma jazyka, který přestává sloužit porozumění a stává se nástrojem moci, podle tvůrců získává v době umělé inteligence a jazykových modelů nový rozměr. Inscenaci připravuje Pácl, v obsazení se objeví mimo jiné Martin Stránský, Zdeněk Hruška, Apolena Veldová, Petr Urban, Marek Mikulášek nebo Kamila Šmejkalová. Scénické čtení vzniká ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Po prvním uvedení 17. listopadu se scénické čtení uskuteční 25. listopadu v prostorách fakulty.
HA!vel #90 je zároveň jedním z hlavních projektů páté sezony podcastového kanálu plzeňské činohry PODTEXT. Za první čtyři roky vzniklo téměř 70 dílů s více než 12.000 poslechy. Vedle rozhovorů a tematických podcastů letos činohra přidává také krátké dramaturgické pětiminutovky k jednotlivým premiérám a záznamy mimořádných besed.