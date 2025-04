Lumír Olšovský končí v plzeňském divadle jako šéf muzikálového souboru

„Devět let v čele muzikálu DJKT bylo nádhernou, inspirativní a intenzivní etapou mého profesního života. Jsem hrdý na to, co se nám společně s kolegy podařilo vybudovat. Odcházím s dobrým pocitem a těším se na další tvůrčí výzvy,“ okomentoval svůj odchod Lumír Olšovský.

Ten spolupracuje s řadou předních českých scén, režíruje v České televizi a také dabuje. Svůj záměr odejít avizoval už před časem v periodiku Divadla J. K. Tyla, své další plány zatím nezveřejnil.

V Plzni Lumír Olšovský kromě vedení souboru i hrál a režíroval, v roce 2022 tu získal svou druhou Thálii za ztvárnění profesora Henryho Higginse v inscenaci muzikálu My Fair Lady.

Především ale výrazně pozvedl úroveň plzeňského souboru a proměnil ho v jednu z předních muzikálových scén v republice. Za jeho vedení zde zazněly české premiéry světových hitů jako Billy Elliot, Elisabeth, Sweeney Todd, Fun Home či Six i legendární tituly jako Sunset Boulevard, Jesus Christ Superstar nebo Dracula, ale i několik původních novinek českých autorů, zejména v rámci projektu INTRO.

Přestože s koncem sezony opustí vedoucí funkci, s divadlem zůstává v kontaktu. V nadcházející sezoně by měl režírovat únorovou premiéru i open-air představení na Noci s operou.

„Přebírám vedení souboru s respektem a pokorou, protože navazuji na skvělou práci Lumíra Olšovského. Mým cílem je udržet uměleckou kvalitu a přinášet souboru nové výzvy. Věřím, že budeme muzikál DJKT i nadále rozvíjet,“ uvedl Jozef Hruškoci, který v plzeňském divadle působí od roku 2011.

Během svého angažmá zde ztvárnil řadu výrazných rolí, například titulní postavu v muzikálovém thrilleru Sweeney Todd, za niž získal Uměleckou cenu města Plzně. Nyní exceluje jako hrabě Dracula ve stejnojmenném muzikálu Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese.

S jeho nástupem do čela muzikálu DJKT se k souboru připojí jako dramaturgyně a režisérka Gabriela Petráková, dosavadní šéfka muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

„Velmi si vážím Lumírovy práce. Díky jeho vizi a umělecké odvaze jsme divákům přinesli řadu prestižních českých premiér. Lumír vtiskl souboru jasnou tvář a kvalitu, kterou oceňují diváci i kritika,“ řekl ředitel DJKT Martin Otava.

„Po pečlivém zvážení více kandidátů jsem dospěl k závěru, že ideální volbou pro vedení muzikálu DJKT je zkušený člen souboru Jozef Hruškoci, který dokonale zná fungování souboru i jeho silné a slabé stránky. Příchodem Gabriely Petrákové vznikne spojení dvou výrazných osobností, mimořádně vstřícných a inspirativních lidí. Oba znám velmi dobře, a právě takové osoby považuji pro vedení uměleckého týmu za klíčové.“