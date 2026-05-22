Je pravda, že některá sedadla už na první pohled vypadají žalostně. Nyní zastupitelé Plzně schválili, že město na obnovu sedadel dá pět milionů korun. Ve zdůvodnění akce při rozdělení financí z přebytku hospodaření je uvedeno: „Výměna čalounění sedaček v hledišti Velkého divadla je nutná z důvodu jeho výrazného opotřebení, sníženého komfortu pro návštěvníky a zhoršených hygienických podmínek.“
Na posledním jednání zastupitelů neutěšený stav v hledišti Velkého divadla připomínal Jiří Lodr z KDU-ČSL. Tvrdí, že se na něho s tímto problémem lidé obraceli. A primátor Roman Zarzycký z ANO ujišťoval, že jsou připravené peníze na řešení.
„Jsem ráda, že se to konečně už změní k lepšímu. Ale nechápu, proč to muselo trvat tak dlouho. Sedadla jsou tam v bídném stavu už minimálně dvě sezony a vypadalo to, jako by to město vůbec nezajímalo, protože se soustředí jenom na Novou scénu,“ řekla Adéla Čmolíková, která Velké divadlo navštěvuje.
Jiří Lodr uvedl, že ho milovníci divadla kvůli stavu sedadel kontaktovali. „Několik přátel se na mě s tím obrátilo a posílali mi fotografie. Bylo nutné to napravit, je to důležité. Velké divadlo si zaslouží sedadla obnovit, některá mají i potrhané horní části, je to ostuda,“ sdělil.
Veřejnost se s kritickými výhradami zřejmě obracela i na primátora. Ten se k tomu na sociální síti vyjadřoval už 7. května. Při té příležitosti tvrdil, že Velké divadlo je nádherný historický prostor, který si zaslouží péči.
„Téměř po každém představení mi napíšete, jestli vím, v jakém stavu jsou zdejší sedadla. Byl jsem se zde podívat, máte pravdu,“ konstatoval. Prohlásil, že se proto rozhodl dát mimořádný příspěvek pro hlasování zastupitelům, aby se 440 sedadel podařilo opravit v co nejkratší době. Zastupitelé pak výdaj schválili. „Dalších sedm milionů dáváme na opravu povrchu nad severní přístavbou Velkého divadla,“ prohlásil.
Budova Velkého divadla v Plzni byla postavena v novorenesančním stylu v letech 1897–1902 podle návrhu architekta Antonína Balšánka. V letech 1981–1985 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. V zadní části divadla vznikla přístavba prodlužující jeviště. Byla restaurována vnější i vnitřní výzdoba.
V letech 2009–2010 proběhla oprava obvodového pláště a teras. V letech 2014–2015 proběhla rekonstrukce podzemních přístaveb, přilehlých teras a okolí. Především severní terasy se dočkaly rozsáhlých úprav.