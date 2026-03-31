Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály. Přihlášená díla posoudí porota složená z renomovaných odborníků a divadelních praktiků z celé republiky a vítězný titul uvede muzikálový soubor DJKT na Malé scéně v květnu 2027, řekl dnes ČTK šéf souboru Jozef Hruškoci.
"Díla, která se umístí na druhém a třetím místě, uvedeme formou scénického čtení na zkušebně. Autoři zároveň získají videonahrávku, kterou mohou využít pro další prezentaci své práce," doplnil. Autoři mohou své komediální muzikály přihlašovat do 31. srpna. Kromě přihlášky musí odevzdat první verzi hotového díla v podobě kompletního libreta a záznamu hudební složky. Díla musí obsahovat maximálně deset postav a hudební složka musí být pro nejvýše desetičlenný orchestr.
Soubor muzikálu Tylova divadla vyhlásil soutěžní projekt Intro v roce 2020 s cílem podpořit původní českou tvorbu. Do prvního ročníku se sešlo přes 30 dosud neuvedených muzikálů. Porota ocenila první tři, které pak divadlo nastudovalo a několikrát uvedlo v roce 2022. Vítězný muzikál prvního ročníku, Kouzelné hodinky doktora Kronera od skladatele Jana Kaňky a libretisty Tomáše Javorského, letos muzikálový soubor začlenil do svého repertoáru. První dva ročníky byla soutěž bez tematického omezení, další ročník se soustředil na díla pro děti a teenagery a zatím poslední ročník byl zaměřen na komorní muzikály pro maximálně pět herců a pětičlennou kapelu.