Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Jitka Kubíková Šrámková
  15:02
Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení uchýlilo poprvé zhruba za dvacet let, protože už se jim do skladů nic nevejde.

„Kostýmy jsou dost drahá záležitost, proto jsme se přišli podívat, jinak si kostýmy musíme nechat draze ušít nebo je koupit ve velkoobchodu kostýmů,“ uvedli Kristýna Mixtajová a Georgi Gjurov ze skupiny historického šermu Vypito z Trnové na Plzeňsku.

Dobové dámské šaty za 450 korun, civilní svršky za 20 korun, etno a folklor za 150 korun. Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyprodává kostýmy. (16. září 2025)
O kostýmy z plzeňského Divadla J. K. Tyla byl velký zájem. (16. září 2025)
Dobové dámské šaty za 450 korun, civilní svršky za 20 korun, etno a folklor za 150 korun. Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyprodává kostýmy. (16. září 2025)
Dobové dámské šaty za 450 korun, civilní svršky za 20 korun, etno a folklor za 150 korun. Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyprodává kostýmy. (16. září 2025)
15 fotografií

Ceny jsou totiž dost příznivé. Za propracované historické dámské šaty dají zájemci kolem 250 korun, za civilní šaty, kterých je v divadle také hodně potřeba, dají i 50 korun za kus. Přitom se jedná třeba o vlněná, kvalitně ušitá, k civilnímu použití velmi dobře využitelná saka či kalhoty.

„Dosud jsem si přicházel z divadla kostýmy jen půjčovat,“ doplnil Gjurov. „Když si šiji gotické šaty, jen za lněný materiál dám kolem 1500 až 2000 korun, takže ceny jsou výhodné,“ uvedla Mixtajová.

Za Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Tymákov dorazila Aneta Trefancová. „S rodiči jsme se dohodli, že by bylo fajn zajistit pro děti nějaké zajímavé kostýmy,“ vysvětlila mladá žena z Plzně. Vybrat si chtěla kostým i pro sebe. „Vždycky jsem si přála mít doma nějaké historické šaty, protože se o to, jak se móda vyvíjela v různých historických obdobích, zajímám,“ vysvětlila.

Přidanou hodnotou některých kostýmů bylo přímo na látce uvedené jméno herce, který v kostýmu účinkoval.

Nevhodné materiály a problematická údržba

Mluvčí Divadla J. K. Tyla Martina Krbušková sdělila, že sklady kostýmů jsou naplněné až po střechu, proto je divadlo potřebuje uvolnit. „Když končí inscenace a podaří se nám všechny její kostýmy prodat jinému divadlu, je to super, ale to se nestává tak často,“ poznamenala mluvčí.

Někdy se divadla o šití kostýmů podělí. „Ostravské divadlo vyrobilo kostýmy pro Manon a my jsme je vyrobili pro Dalibora a pak jsme si kostýmy i inscenace formou koprodukce vyměnili, to se ale moc často také neděje,“ popsala Krbušková.

Plzeňské divadlo v problémech. Odcházejí zvukaři, osvětlovači i krejčové

Připomněla i to, že když divadlo vytvoří novou inscenaci, prioritně se zajde do skladu kostýmů, jestli nejsou některé znovu použitelné. „O kostýmech, které jsme nabídli veřejnosti, jsme přesvědčení, že už je potřebovat nebudeme,“ dodala mluvčí. Jedná se třeba o staré kostýmy nebo kusy, které nejsou z moderních materiálů a špatně se udržují.

Ze zámku v Chudenicích na Plzeňsku dorazila průvodkyně Magdaléna Mikulecká. Na popud kastelána zámku prý přijela vybrat kostýmy, které by se mohly hodit při prohlídkách zámku, kdy průvodci a průvodkyně zpestřují prohlídky třeba tím, že hrají princezny či komtesy.

„Vybrala jsem několikery dámské šaty, dva kabáty, některé kostýmy jsou historické, některé selské, protože často nehrajeme jen princezny či komtesy, ale i sedláky,“ popsala průvodkyně ze zámku rodu Černínů na Klatovsku.

Výprodej kostýmů v dílnách divadla v Kovářské ulici začal v úterý a potrvá až do čtvrtka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdřív ukradl značku, pak pokřikoval na kolemjdoucí. Nemírné popíjení draze zaplatí

Dost draho vyjde nezřízené popíjení alkoholu sedmadvacetiletého mladíka, který v pátek v Nádražní ulici v Třebíči ukradl přenosnou dopravní značku a o několik hodin později způsobil pohoršení na...

16. září 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  15:02

Nevšední orloj v centru Brna slaví 15 let, vypadne z něj jubilejní edice kuliček

Nevšední orloj na brněnském náměstí Svobody slaví 15 let. K výročí je na čtvrtek připravená jubilejní edice kuliček v černé barvě, uvedla dnes v tiskové zprávě...

16. září 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Nevídaný objev na Pardubicku. Botanička našla v Železných horách vzácný šáchor

Na vyschlém dně rybníka ve Slavické oboře v chráněné krajinné oblasti Železné hory objevila botanička z Východočeského muzea v Pardubicích vzácný šáchor Micheliův. Tento druh, který už v době...

16. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústavní soud odmítl stížnost Straňáka, jenž usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Maroše Straňáka odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Straňák tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně...

16. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:03

Den hrdinů 2025 na Výstavišti: příběhy služby veřejnosti na podcast stage i humanitární základna poprvé v Praze!

16. září 2025  14:33

Zlacení štuků i úpravy divadelního sálu. Vícepráce prodražily rekonstrukci kulturáku

V Ostrově na Karlovarsku vrcholí rekonstrukce Domu kultury. Náklady na renovaci ojedinělé památky postavené ve stylu sorely se vyšplhaly na více než 130 milionů korun, což je bezmála o 25 milionů...

16. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

ALCOR Scientific přináší revoluci v testování ESR: Stabilita krevních vzorků prodloužena ze 4 na 28 hodin

16. září 2025  14:32

Příbram zpřísnila pravidla venčení psů ve městě

Příbram zpřísnila pravidla pro venčení psů ve městě. Vyhláška schválená na posledním jednání zastupitelstva stanovuje, že v zastavěném území lze psa venčit jen...

16. září 2025  12:51,  aktualizováno  12:51

Smíchovská lávka dostane nový život. Část povede přes Jizeru, druhá se stane vstupem do muzea

Ocelová lávka nad kolejištěm smíchovského nádraží patřila téměř sto let k charakteristickým symbolům této části Prahy. Kvůli výstavbě nové čtvrti Smíchov City ale musela v roce 2023 ustoupit. V místě...

16. září 2025  14:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Exředitelku školy v Přerově viní ze zpronevěry, město škodu vyčíslilo na 400 tisíc

Přerovská radnice řeší údajnou zpronevěru v jedné z tamních základních škol. V případu je od května obviněná bývalá ředitelka vzdělávacího zařízení. Město se připojí k trestnímu řízení s nárokem na...

16. září 2025  11:42,  aktualizováno  14:19

Na hradu Lukov lidé uvidí pravděpodobnou podobu Lukrecie Nekešové z Landeka

S pravděpodobnou podobou šlechtičny Lukrecie Nekešové z Landeka, manželky Albrechta z Valdštejna, se mohou seznámit návštěvníci hradu Lukov na Zlínsku. V...

16. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.