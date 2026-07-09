Dlouho chátrající zámek v Nekmíøi na Plzeòsku otevøe turistùm opravené podkroví

Autor: ÈTK
  20:40aktualizováno  20:40
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| foto: ÈTK

Opravené podkroví s expozicí o historii zámku otevøe po letech záchranných prací zámek Nekmíø na severním Plzeòsku. Památka za minulého režimu desítky let chátrala a dostala se do havarijního stavu. V posledních deseti letech procházejí hospodáøské stavby i zámek opravami, které si dosud vyžádaly pøes 70 milionù korun. Dalších možná až 100 milionù korun bude ještì tøeba na dokonèení záchrany a oprav pro úèely kongresové turistiky, vzdìlávání èi kulturních akcí. ÈTK to dnes øekl Zdenìk Židek, jednatel spoleènosti Reks - Nem, která památku s 5,5hektarovým areálem v roce 2016 za necelých sedm milionù koupila.

Pùvodní zámìr byl areál koupit kvùli venkovním prostorùm pro firmu, která potøebovala nìkde skladovat materiál a nechtìla jinde platit drahý nájem. Rekonstrukce poboøeného zámku nebyla nejdøív v plánu. "Postupnì mì ale ta nemovitost chytla a zaèali jsme ji opravovat," øekl Židek. Když do Nekmíøe pøišel, nedalo se podle nìj o areálu už ani mluvit jako o nemovitosti.

"Bylo to ve stavu prakticky pìt minut po zániku - byly tady propadlé všechny støechy, teklo do všech stìn, nebylo tady nic funkèního. Nedalo se o tom mluvit jako o zámeckém areálu, byla to soustava zøícenin. Dva mìsíce poté, co jsme to koupili, spadla jedna z nosných zdí zámku, pøi vìtru také spadla krajní zeï jedné z nemovitostí naproti," popsal poèáteèní stav. Teï je opravený celý lihovar, celý hospodáøský dvùr kromì pivovaru, konírny, udìlalo se hodnì práce na zámku. Židek poèítá s tím, že po nìkolik dalších let pùjde jeho osobní plat i zisk z firmy na opravy zámku.

Pùvodnì gotická vodní tvrz z 14. století má za sebou renesanèní, barokní a klasicistní úpravy, rozšíøení i chátráním Se záchranou zámku se zaèalo v roce 2022 opravou zøícené obvodové stìny, která stabilizovala statiku. Navázaly tøi etapy obnovy historického krovu a støechy. Stavaøi opravili dochované èásti krovu, doplnili chybìjící konstrukce a obnovili støechu a hlavní øímsy. Unikátem moderní zámecké støechy je krytina, která z venkovní strany vypadá jako klasické pálené tašky, takže nenarušuje ráz památkovì chránìného objektu, do podkroví bez oken ale propouští velké množství denního svìtla. Zámek ještì dostane historická okna i historickou fasádu.

"Jediné, kde si dovolíme takový drobný vklad souèasné architektury, je zasklené nádvoøí, støecha a pak velmi moderní zavìšené schodištì," øekl architekt Pøemysl Kokeš. Interiéry nebudou majitelé vybavovat kopiemi pùvodních stavebních prvkù a mobiliáøe. "Nechceme dìlat kopie nìèeho, co nevíme, jak pùvodnì vypadalo. Pøiznáme to a skloubíme historické a moderní prvky. Pokoje budou mít pùvodní obnažené a zakonzervované cihlové nebo kamenné zdivo, v jedné chodbì se dochovala èást omítky s nástìnnou malbou. V pokojích pro ubytování budou do starých zdí vsazené moderní sklenìné moduly, které se nebudou dotýkat stìn a budou s nimi kontrastovat," popsal plány Kokeš.

Zámek bude pro veøejnost pøístupný o letních prázdninách každou nedìli dopoledne.

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