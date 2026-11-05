Do ekologie dali loni investoři z Plzeňského kraje skoro o polovinu peněz více

Do ochrany životního prostředí vložili loni investoři se sídlem v Plzeňském kraji 1,934 miliardy korun, meziročně o 46 procent víc. Téměř polovina peněz směřovala do nakládání s odpadními vodami, kde částka oproti roku 2024 stoupla o 80 procent. V posledních třech letech dali investoři sídlící v regionu do ekologie přes pět miliard korun, přičemž nejméně to bylo v roce 2024, a to 1,322 miliardy korun. Informace zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Do ochrany životního prostředí v celém Česku šlo loni přes 41 miliard korun. Plzeňský region byl s podílem 4,7 procenta na osmém místě ze 14 krajů. Nejméně vydali investoři v Karlovarském kraji, nejvíc v Praze.
Téměř dvě třetiny peněz do ochrany prostředí v Plzeňském kraji zajistily vlastní a rozpočtové prostředky. Zbytek tvořily dotace a ostatní zdroje. Téměř 48 procent investic bylo určeno na nakládání s odpadními vodami a asi 18 procent na ochranu ovzduší a klimatu. Nakládání s odpady si vyžádalo 13 procent z celkových investic, což byl proti roku 2024 téměř třicetiprocentní pokles.
"Při bilanci investic v posledních 25 letech je patrné, že se jejich zaměření proměňuje. V roce 2008 a 2009 směřovaly investice nejčastěji na ochranu ovzduší, naopak v období 2013 až 2015 do nakládání s odpady, od roku 2016 je pravidelně nejvyšší podíl v investicích do nakládání s odpadními vodami," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Objem běžných provozních výdajů environmentálního charakteru podle kraje, ve kterém investor sídlil, činil loni 5,1 miliardy korun. Meziročně byl o sedm procent vyšší. "Nejvíce směřovalo do nakládání s odpady, což je dlouhodobý rostoucí trend. Meziročně vzrostly nejvíce, o 7,5 procenta," uvedla Křížová. O čtyři procenta vyšší byly také náklady na nakládání s odpadními vodami a na ochranu půdy, podzemních a povrchových vod, které se zvýšily o čtvrtinu. Náklady na ochranu biodiverzity klesly o necelých 11 procent a na ochranu ovzduší o dvě procenta.
Podle místa investice šlo loni v kraji do investic na ochranu životního prostředí 2,5 miliardy korun, meziročně o 40 procent více. "V přepočtu na obyvatele středního stavu bylo investováno 4058 Kč. Plzeňský kraj zaznamenal po královéhradeckém regionu druhý nejvyšší meziroční nárůst celkových investic mezi kraji," dodala Křížová. Za 25 let dosáhly investice v kraji vrcholů v roce 2009, kdy přesáhly tři miliardy, a v letech 2014 a loni, kdy to bylo 2,5 miliardy korun.