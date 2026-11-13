Devět krajů, kde vaří pivo zhruba 300 pivovarů, se zapojí do Noci pivovarů 2027

Devět krajů, kde vaří pivo zhruba 300 malých i velkých pivovarů, se zapojí do Noci pivovarů 2027, oslavy českého pivovarnictví. Třetí ročník akce, která vznikla v roce 2024 v Plzeňském kraji a loni se konala ve třech regionech, bude 23. dubna. K Plzeňskému, Středočeskému a Moravskoslezskému kraji se přidají výrobci z Prahy, Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Zlínského kraje, řekl ČTK zástupce pořádající agentury Jiří Janoušek.
Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do míst, kde se vaří pivo a kam se běžně nepodívají, a setkat se se sládky a dalšími lidmi z pivovarů, řekl.
Do prvního ročníku se zapojilo přes 20 pivovarů z Plzeňského kraje, letos 50 včetně středních Čech a Moravskoslezského kraje. Pivovary v devíti krajích se mohou ode dneška registrovat.
"Každý má volnou ruku v tom, jaký program představí. Mohou to být prohlídky, jimiž provází přímo sládci, degustace speciálů, školy čepování a další doprovodné aktivity," řekl Janoušek. Letošní ročník nabídl noční vaření piva, ochutnávky sladů, poznávání pivních kvasinek pod mikroskopem i prohlídky historických technologií.
"Noc pivovarů je hlavně o setkávání lidí. Těch, co pivo vaří a věnují mu péči, a těch, co se o něm chtějí dozvědět víc. Je to skvělá příležitost ukázat, jak bohatý je svět pivovarnictví a co všechno se musí stát, než uvaříme pivo," řekla sládková Pivovaru Radegast Jana Tovaryšová. Jan Ilgner, sládek Pivovaru Radouš z Druztové a jeho přidružené značky The Barn Beer Co., uvedl, že akce propojuje pivovary různých velikostí. "Každý má svůj přístup, zkušenosti a vlastní neopakovatelnou atmosféru, kterou stojí za to vidět a zažít," řekl.
Akce se koná vždy koncem dubna, kdy si pivovarníci připomínají výročí zrušení takzvaného Propinačního práva z roku 1869, které do té doby výrazně omezovalo zakládání pivovarů a určovalo, kdo může vařit a prodávat pivo. "Na konci dubna 1869 toto omezení padlo a v českých zemích začaly vznikat pivovary všech možných velikostí a zaměření. Nastal obrovský boom pivovarnictví, který ještě zesílil v posledních dvaceti letech, kdy v Česku vznikla řada minipivovarů." uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.
Podle Marka Pražáka z pořádající agentury Svengali Communications se o účast zajímá mnoho pivovarů. "Rozšíření do dalších koutů naší republiky tak nabídne ještě většímu okruhu lidí příležitosti poznat rozmanitost českého pivovarnictví. Ve všech devíti zapojených krajích sídlí kolem tří set malých i velkých pivovarů. Věříme, že se zúčastní co nejvíce z nich," dodal.