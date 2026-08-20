Do obecních voleb v Plzni půjde 13 stran či hnutí, úřad registroval kandidátky

O místa v sedmačtyřicetičlenném plzeňském zastupitelstvu se bude 9. a 10. října při obecních volbách ucházet 13 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. Je to o jeden subjekt více než při volbách v roce 2022. Magistrát přezkoumal a dnes zaregistroval všechny podané kandidátní listiny, řekl ČTK vedoucí odboru správních činností Roman Matoušek. Oznámení o registraci jsou také na úřední desce města. Jména lídrů ani konkrétní obsazení kandidátek úřad nezveřejnil.
Jmenné složení kandidátek dodatečně uvede Český statistický úřad na webu www.volby.cz. Termín pro rozhodnutí o registraci či odmítnutí podaných kandidátních listin končí 22. srpna, úřad ale může registraci udělat i dřív, pokud jsou k tomu splněny podmínky. Ze 13 podaných kandidátek má 11 zaplněno všech 47 míst, dvě kandidátky nemají plný počet jmen. Celkem je na registrovaných listinách 500 kandidátů, uvedl Matoušek. Před čtyřmi roky bylo kandidátů do magistrátu celkem 600.
Kromě kandidátních listin do magistrátu se v Plzni podávají kandidátky ještě do deseti městských obvodů. Všechny registrace ještě nejsou dokončené a zveřejněné na úředních deskách obvodů. Například v prvním obvodu Lochotín, zahrnujícím největší sídliště na severu města, je registrováno devět kandidátek, druhý obvod Slovany registroval sedm listin, největší centrální obvod číslo tři registroval devět kandidátek a čtvrtý obvod Doubravka 11 kandidátek.
Oproti předchozím volbám se rozpadly některé koalice a jednotlivé strany se spojily s jinými partnery. Například v roce 2022 kandidovalo uskupení Spolu, které sdružovalo ODS, TOP 09 a lidovce. Letos ODS kandiduje samostatně, TOP 09 se spojila v koalici Chceme Plzeň s nezávislými a se zelenými. Lidovci se přidali k uskupení Pro Plzeň. V komunálních volbách v Plzni také letos například kandidují samostatně KSČM a Stačilo, které společně kandidovaly v krajských volbách v roce 2024 nebo loni ve sněmovních volbách.
V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky ANO Roman Zarzycký. I další strany vládnoucí magistrátní koalice postavily do čela kandidátek současné primátorovy náměstky a členy rady. První místo kandidátky STAN patří náměstkovi pro dopravu a životní prostředí a šéfovi městské organizace STAN Aleši Tolarovi, Piráti mají v čele kandidátky prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. Hnutí Pro Plzeň, které se pro volby spojilo s lidovci, vede jako lídr radní pro sport Tomáš Morávek.
Lídrem opoziční ODS je právník a komunální politik Lukáš Hegner. TOP 09 se pro volby spojila se Zelenými a s nestranickými kandidáty, z nichž někteří kvůli různým názorovým rozporům nedávno opustili STAN. Koalici s názvem Chceme Plzeň vede opoziční zastupitel TOP 09 Michal Vozobule. V čele kandidátky SPD je manažer výroby Július Líška. Komunisté postavili samostatnou kandidátku v čele s lídrem Jiřím Valentou. SOCDEM má kandidátku s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky, lídrem je bývalý starosta obvodu Doubravka Michal Chalupný.
Volby v Plzni vyhrálo v roce 2022 Spolu, které získalo 15 z 47 křesel v zastupitelstvu, z toho má nyní devět míst ODS, tři lidovci a tři TOP 09. Těsně druhé skončilo ve volbách ANO, které má rovněž 15 mandátů, Pro Plzeň má pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech.
Registrované strany pro volby do zastupitelstva města Plzně:
Strana* Lídr 2026 Lídr 2022
ANO 2011 a nezávislí Roman Zarzycký Roman Zarzycký
Česká pirátská strana Pavel Bosák Pavel Bosák
DZS - ZA PRÁVA ZVÍŘAT Romana Cerhová
Chceme Plzeň - koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených Michal Vozobule -
Koruna Česká Luděk Krčmář
KSČM Jiří Valenta Jiří Valenta
Motoristé sobě + Svobodní -
ODS Lukáš Hegner -
PRO PLZEŇ s podporou lidovců Tomáš Morávek Jiří Klečka
Sociální demokracie s Plzeňáky Michal Chalupný -
SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou Přísahy Július Líška -
Stačilo! Ida Procházková -
Starostové a nezávislí Aleš Tolar Aleš Tolar
Česká Plzeň a bezpečné ulice - Vít Skalský
Plzeň v srdci - ČSSD a NK - Pavel Kotas
Právo Respekt Odbornost - Pavel Kostolanský
Přísaha Roberta Šlachty - Petr Denk
SPD - Jan Kůrka
SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 - David Šlouf
Ta Pravá Plzeň - Tomáš Hodys
*názvy řazeny abecedně podle stran registrovaných v roce 2026
Zdroj: názvy registrovaných stran - Magistrát města Plzně, dosud známá jména lídrů - jednotlivé strany a hnutí, lídři 2022 - www.volby.cz