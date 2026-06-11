Do Tylova divadla v Plzni se s novým obsazením vrací slavná opereta Veselá vdova

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla uvede v sobotu 13. června na Nové scéně obnovenou premiéru jedné z nejslavnějších operet všech dob - Veselé vdovy od Franze Lehára. Nastudování, které mělo premiéru v únoru 2019, doplní noví představitelé hlavních rolí. Osvědčený titul uvede divadlo v režii svého ředitele Martina Otavy, který také přeložil a upravil mluvené texty, hudební nastudování obnovené inscenace připravil šéf souboru opery Jiří Petrdlík, informovalo dnes divadlo v tiskové zprávě.
Veselá vdova, která měla premiéru ve Vídni v roce 1905, byla prvním světovým Lehárovým úspěchem. Podle Otavy patří k nemnoha operetám, jejichž libreto obstojí i před diváky v 21. století a jejichž uvedení se nevyhýbají ani proslulé operní domy. Příběh bohaté vdovy Hanny Glawari, o jejíž přízeň se uchází nejen její někdejší láska, hrabě Danilo, ale i řada dalších nápadníků, doprovází slavné melodie včetně Písně o Vilje či Ženy, ženy. Její příběh, zasazený do Paříže roku 1905, je nesmírně divadelně nosný, nepostrádá důležitou dějovou zápletku ani vtipné dialogy, míní Otava.
V Plzni Veselá vdova zazněla poprvé v roce 1907 a nikdy na delší dobu nezmizela z repertoáru. Poslední nastudování, které nyní divadlo obnovuje, vzniklo v roce 2019 v koprodukci s Hudebním divadlem Karlín. V hlavních rolích hráli a zpívali Lívie Obručník Vénosová a Michal Bragagnolo, kteří se představili také při open-air uvedení operety loni v červnu v amfiteátru Lochotín. Nyní se k nim přidají v hlavních rolích Soňa Godarská a úspěšný plzeňský rodák Daniel Kfelíř. V roli sekretáře velvyslanectví Njeguše doplní Dalibora Gondíka plzeňský herec Jaroslav Matějka.
"Mám radost, že se k Veselé vdově vracíme s novými interprety v hlavních rolích. Opereta stojí především na osobnostech a já se těším, že skvělé původní obsazení doplní energie Soni Godarské a Daniela Kfelíře," doplnil Otava.
O výpravnou vizuální podobu se postarali scénograf Lukáš Kuchinka a kostýmní výtvarnice Dana Haklová, kteří se inspirovali estetikou secese a art deca.