Policejní mluvčí Dagmar Mifková nejprve v neděli informovala, že v sobotu večer došlo k fyzickému napadení mezi pacienty. V pondělí upřesnila, že si případ převzali krajští kriminalisté.
„Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stádiu pokusu,“ uvedla Mifková.
Podle zjištění iDNES.cz jeden z pacientů škrtil druhého pacienta, a to na uzavřeném oddělení. Situaci vyřešili zaměstnanci, kteří zabránili dalšímu útoku agresora.
Policejní mluvčí doplnila, že kriminalisté provádějí procesní úkony a mimo jiné si vyžádali znalecké posudky. „Je možné, že v průběhu prověřování dojde ke změně právní kvalifikace,“ uzavřela.