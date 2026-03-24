Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

Petr Ježek
  16:32
Viktor Č. si odpykal 14 let za vraždu muže v Chebu, kterého ubodal 26 ranami. Loni na jaře ho eskorta převezla po dokončení pobytu ve vězení na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, aby konečně podstoupil léčení z drogové závislosti. Jenže i tam měl sedmatřicetiletý muž pozitivní test na drogy a navíc tam podle obžaloby zmlátil dalšího z pacientů, vyhrožoval mu zabitím a pobodáním. Případ v úterý začal rozplétat soud.

KRIMI

„Necítím se vinen. Nebudu vypovídat,“ oznámil dnes Viktor Č. u Okresního soudu Plzeň-jih, kam ho přivezli policisté přímo z dobřanské psychiatrické nemocnice. Eskorta ho u soudu nepřetržitě hlídala.

„Nejspíše přes mobilní telefon si domluvil dovoz dvou gramů pervitinu do psychiatrické nemocnice, za to zaplatil 4 tisíce korun. Neznámá osoba 29. května 2025 předala drogu u oplocení areálu ženě a ta ji donesla k budově uzavřeného oddělení. Dala ji do ponožky spuštěné z okna. K samotné předávce už nedošlo, byla překažena zásahem personálu nemocnice,“ popsala státní zástupkyně Šárka Komorousová.

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu Plzeň-jih. (24. března 2026)

Připomněla, že muž věděl od příjmu na léčení o nutnosti bezpodmínečné abstinence a také hrozícím trestu v případě porušení podmínek léčby, která byla nařízena už v roce 2007.

Kromě maření výkonu úředního rozhodnutí státní zástupkyně viní muže i z toho, že v den, kdy neklapla dodávka zaplacených drog, zbil spolubydlícího na oddělení. Ten se údajně podílel na dodání drogy.

„Obžalovaný za ním přišel na pokoj a dožadoval se vrácení svých peněz. Když mu poškozený řekl, že mu je nedá, napadl ho údery pěstí do hlavy. Přitom mu hrozil, že ho zabije, že ho pobodá. Když poté napadený odešel na chodbu, dál na něj křičel, že ho zabije, když mu nevrátí 4 tisíce korun. Poškozený měl strach o život,“ objasnila státní zástupkyně, proč muže soudí i za vydírání.

Je to psychopat, už mě zbil dvakrát nebo třikrát, tvrdí svědek

Zmlácený u soudu tvrdil, že s dodávkou drog neměl nic společného. „Já nevím, co mu bylo, proč mě v kuřárně začal mlátit do hlavy. Měl afekty, byl na pervitinu. Dostal jsem dvě rány pěstí. Ohnul jsem se, aby mě nemlátil do hlavy. Chytil mě do kravaty. Padl jsem na zem. Byl jsem v bezvědomí. Nepamatuju si nic,“ popisoval u soudu.

Probral se na chodbě. „Pak jsme si vysvětlili, proč mě napadl. Chtěl po mě ten pervitin. Přitom ten provázek v okně na pokoji tahal jiný kluk, já jen stál vedle něj. On ho ale nevytáhl celý. Přišla sestra a strhla koně (zásilku potají tahanou do okna na provázku – pozn. red.). Kluci mě nemají rádi, tak mu řekli, že to mám já. On je psychopat, dvakrát nebo třikrát mě už zbil,“ vysvětloval svědek, proč si myslí, že obžalovaný zbil právě jeho.

Některé věci samosoudkyni popisoval trochu jinak než při loňském výslechu na policii. Na něco si nevzpomněl. „Já jsem zapráškovanej, mám v sobě hodně léků. Já si to už nepamatuju,“ tvrdil svědek, kterého k soudu také dopravili policisté.

Případ bude pokračovat výslechy svědků. Obžalovanému hrozí až čtyři roky vězení.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

