Stát by hodil jednotky přes palubu, kritizují starostové hasičů návrh Stanjury

Jaroslav Nedvěd
  15:42aktualizováno  15:42
Dobrovolným hasičům hrozí, že přijdou o státní dotace. Jejich zrušení v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok prosazuje ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Činnost sborů dobrovolných hasičů je přitom na dotacích značně závislá. Kromě státu jim finančně pomáhají kraje i obce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Sbory zejména v mnoha menších sídlech hrají důležitou roli i mimo oblast požární ochrany. Pracují například s mládeží nebo pořádají nejrůznější společenské akce.

Nad záměrem zrušit dobrovolným sborům státní dotace zástupci dotčených organizací netají rozpaky a někteří nešetří kritikou. A doufají, že kontroverzní nápad nakonec neprojde.

„Myslím, že to není dobrý nápad. Dotace sborům hodně pomáhají. Týkají se například nákupu vozidel, když se pořizují nová, pomáhají dotace od kraje a od státu. Státní dotace se využívají také na obnovu hasičáren, na které přispívá i kraj. Ten to ale sám nepokryje a obec nemá tolik peněz, aby mohla takové záležitosti financovat,“ reagoval Petr Makrlík, starosta sboru dobrovolných hasičů v Hrádku u Sušice na Klatovsku.

Připomíná, že dobrovolní hasiči na venkově zajišťují také řadu kulturních akcí a podílejí se i jinak na společenském životě v obcích.

Dotace na nákup techniky

Starosta dobrovolných hasičů v Hrádku u Rokycan Jan Morochovič by zrušení státních dotací pro sbory považoval za ránu pod pás. „Řekl bych, že to je divné šlápnutí do prázdna, protože ty dobrovolné jednotky jsou z dotací financované. Myslím, že tím by stát hodil jednotky přes palubu,“ prohlásil. Zdůrazňuje, že dotace státu se využívají k nákupu techniky. „Nové auto stojí kolem deseti milionů. Obce na to nemají a ani si na to nepůjčí, protože by neměly jak to splatit,“ vysvětluje.

Josef Štícha, starosta města Zbiroh na Rokycansku řekl, že rušení státní dotace pro dobrovolné hasiče by byl krok zpátky. Upozornil, že hasiči se někdy podílejí na pomoci při přepravě nemocných lidí. „To se docela hodně rozmohlo,“ tvrdí.

Domnívá se, že by bylo zapotřebí komplexně probrat, co všechno dobrovolní hasiči dělají a zabývat se tím, aby se na to do obcí peníze dostaly. „A ne jenom škrtnout státní příspěvek.“

Velitel jednotky dobrovolných hasičů v Losiné na Plzeňsku Jiří Richter uvedl, že o sporném návrhu ministra financí ví. „Podle mě je to sprosťárna. Přece nemůžou sáhnout na složky, které pomáhají ostatním a brát jim peníze. To je přece hrozný. Ušetřit se dá určitě jinde,“ reagoval.

Podle Jiřího Richtera dobrovolní hasiči z dotací financují kromě techniky nebo údržby hasičáren i další věci. „My za to kupujeme hlavně vybavení do auta, ochranné prostředky jako jsou zásahové helmy. Kdybychom o dotace přišli, bude to znamenat, že přijdeme o velkou část peněz,“ prohlásil Jiří Richter.

„Dobráci“ jsou nenahraditelní

Mluvčí profesionálních hasičů Plzeňského kraje Petr Poncar řekl, že dobrovolní hasiči jsou při požárech, povodních, dopravních nehodách a dalších mimořádných situacích mnohdy nenahraditelní. „Jejich role je absolutně nezastupitelná zejména v odlehlejších oblastech. Některé jednotky mají podobné vybavení jako máme my a mají i kvalitní výcvik,“ uvedl.

Podle Poncara se dobrovolní hasiči nevyužívají pouze při hasebních zásazích, ale například při pátrání po osobách, kdy pomáhají policii. Některé dobrovolné jednotky hasičů zasahují také při dopravních nehodách. „Jsou to jednotky poblíž frekventovaných silnic jako je dálnice. Jedná se třeba o Zbiroh nebo jsou to Blovice a Nýřany. Jsou tam jednotky, které mají vycvičené hasiče tak, že umí vyprošťovat lidi z vozidel a pravidelně se v tom školí. Mají erudici, vybavení i odbornou způsobilost,“ popsal.

Mluvčí připomněl, že dobrovolní hasiči mohou v obcích pomáhat při zajišťování nebezpečných stromů nebo při zabezpečení sportovních akcí jako jsou cyklistické závody. Podle Poncara leckdy profesionální hasiči působí zároveň v organizacích dobrovolných hasičů. „A to samozřejmě pomáhá zvyšovat kvalitu těch jednotek, protože tam profesionálové přenášejí své zkušenosti,“ konstatoval.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Zlínský kraj vybaví čtyři střední školy virtuální realitou

Střední školy ve Zlínském kraji budou učit s pomocí virtuální reality. Součástí výuky bude například simulátor svařování nebo virtuální nakladač balíků slámy....

26. srpna 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni...

26. srpna 2025  17:22

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  16:52

Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji

Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně...

26. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...

26. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie hledá seniora, který odešel z jihlavského stacionáře

Policie hledá dvaasedmdesátiletého klienta jihlavského stacionáře. V neznámém prostředí se nedokáže orientovat a může kvůli tomu mít psychické problémy....

26. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Policie hledá svědky nehody na Zlínsku, pravděpodobný viník od ní ujel

Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v pondělí pozdě večer mezi Napajedly a Žlutavou na Zlínsku. Zapojila se do ní dvě auta. Jedno z nich...

26. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...

26. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:12

Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný

Divadelní předplatné se ve Žďáře nad Sázavou těší dlouhodobě velké oblibě. Zájem je o něj takový, že se permanentky doslova dědí. A uvolní-li se náhodou nějaká, není problém pro ni najít obratem...

26. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Američané spojí síly se zlínskou univerzitou. Budou hledat nové materiály

Ve Zlíně může vzniknout mezinárodní evropské centrum pro objevování nových materiálů za pomoci umělé inteligence. Kvůli němu podepsali společné memorandum americký startup Yonder Materials,...

26. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Primátor Jablonce ocenil mladého sportovce

Nadějného sportovce Martina Burkoně ze Sportovního gymnázia Dr. Randy, který se zařadil mezi nejvýraznější mladé atlety v Česku, ocenil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. Finanční dar pěti tisíc...

26. srpna 2025  15:48

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

26. srpna 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.