Dobrovolníci na lodích sbírali na Berounce na Rokycansku stovky kilogramů odpadu

Plasty, PET lahve, plechovky od nápojů, kusy železa, staré pneumatiky a další stovky kilogramů odpadu nasbírali dnes lidé, kteří se na lodích i pěšky vydali uklízet řeku Berounku na severním Plzeňsku a Rokycansku. Přibližně 50 lidí v 16 kánoích uklízelo přibližně deset říčních kilometrů od přívozu v Nadrybech po malou vodní elektrárnu Olešná u Němčovic. Právě malá obec Němčovice jarní úklid Berounky pořádá letos 14. rokem, řekl starosta Karel Ferschmann.
I díky krajské dotaci 30.000 korun mohly Němčovice půjčit třímístné kánoe, pořídit všem účastníkům trička, nakoupit svačiny a hlavně také zlikvidovat nasbíraný odpad. "My jako obec dáváme k dispozici kontejner a potom, když se skončí, tak musíme ten kontejner převést k nám do sběrného dvora a vytřídit podle jednotlivých komodit, kam co patří. A za směsný komunální odpad se ještě musí zaplatit," řekl. Odhadl, že každý rok se při akci nasbírá mezi jednou a dvěma tunami odpadu.
Část odpadků přináší řeka kilometry daleko, do vody se odpadu zbavují i někteří chataři, část je od rybářů i vodáků. "Loni jsme tahali z řeky kusy zlomené lodě. Když se zničila, už se nenamáhali ji odnést od řeky," uvedl Ferschmann. Obec každý rok organizuje úklid na jiném úseku Berounky. "Ale je to nikdy nekončící práce. Odpadky se pořád splavují po řece, my kus vyčistíme, ale za tři neděle bychom mohli jít znovu. Jsem velkým podporovatelem toho, aby se zavedlo povinné zálohování nápojových plechovek a PET lahví, protože významný podíl odpadu, který se posbírá, tak je tohoto druhu," poznamenal starosta.
Úklid z řeky není přitom úplně jednoduchý. Dva lidé obsluhují loď a najíždějí s ní k členitému břehu, třetí uprostřed lodi s hráběmi stahuje odpadky, naplavené v meandrech, zákoutích, rákosí či kořenech stromů u řeky. "Je toho hodně, opravdu hodně, už se nám to do lodě ani nevešlo, tahali jsme i nějaké pneumatiky," hlásila kolem 15:30 první posádka, která se z úklidu vracela.