Případů násilí v domácnostech stále přibývá. Na západě Čech i v celé republice policisté ve více než polovině oznámených případů dojdou k závěru, že tam skutečně dochází k psychickému i fyzickému týrání. Oběti ale často mají strach i stud promluvit o tom, co zažívají. Bojí se, že jim nikdo neuvěří.
Od partnera zažívala ústrky, násilí i stalking, ale nikomu nic neřekla. Modřiny skrývala, omezovala kontakt s kamarády, svými problémy nechtěla zatěžovat okolí. Časem začala věřit, že za řádění tehdejšího partnera si může sama.

Tak se dají ve stručnosti shrnout závěry znalců, kteří vyšetřovali přibližně třicetiletou ženu z Plzeňského kraje, oběť domácího násilí. I když od agresivního partnera odešla před asi třemi roky, s psychickými následky se potýká dodnes.

„Myslím, že se s tím budu prát ještě dlouho. Mám pořád problémy se spánkem. V noci se budím, mám pocit, že mě někdo dusí. Pamatuji si, jak mě on škrtil. Po takovém probuzení mám strach znovu usnout,“ popisovala před pár dny u Krajského soudu v Plzni.

Časem začala věřit, že je nehodnotná, neschopná, že za agresivní a konfliktní chování muže je odpovědná ona sama.

znalci o oběti domácího násilí

Soudce plánoval, že po dobu její výpovědi budou obžalovaný s eskortou ve speciální místnosti a tam uslyší ženin hlas z reproduktorů. Nechtěl, aby se ti dva u soudu vůbec viděli. „Já ji nechci ani slyšet. Já bych to nezvládl,“ prohlásil souzený. Raději se nechal odvést do cely.

Podle psycholožky Václavy Tylové žena s vysokou mírou pravděpodobnosti popisovala jen to, co sama prožila. K partnerovi měla podle znalkyně dlouho kladný vztah. „Jeho konfliktní chování dlouho tolerovala díky své vysoké frustrační toleranci. Věřila, že se jeho chování zlepší. Postupem času a stupňováním konfliktů, včetně těch fyzických, se jeho chování stalo zdrojem jejího strachu. Chtěla od něj odejít, ale zároveň se obávala následků, zejména vůči blízkým osobám. Bála se i zapálení domu, kterým vyhrožoval,“ četl soudce Tomáš Mahr ze znaleckého posudku.

Život v dlouhodobém stresu

Podle znalců žila žena dlouhodobě ve velkém stresu. „Posuzovaná má většinu charakteristik typických pro syndrom týrané ženy, u níž je charakteristická bezmocnost, sebezničující zvládací strategie, popírání viny útočníka, minimalizace násilí, bagatelizace následků či odmítání pomoci. Časem začala věřit, že je nehodnotná, neschopná, že za agresivní a konfliktní chování muže je odpovědná ona sama. Obviňovala se, že situaci nezvládá, způsobená zranění na viditelných místech zakrývala. Na jeho přání se izolovala od ostatních lidí, aby předešla dalším napadáním. Sledoval ji. Používal její mobil, v SMS zprávách se za ni vydával. Když chtěla od něj odejít, styděla se, necítila se bezpečně. Bála se, že jí ani policie neuvěří, že se její situace jen zhorší,“ popsali znalci v posudku.

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Žena se nakonec odhodlala muže opustit. „Když jsem odešla, ulevilo se mi. Připadala jsem si jako nový člověk. Nejzávažnější potíže u mě trvaly asi půl roku. Dokud byl na svobodě, pořád jsem z něj měla strach,“ popisovala u soudu.

Zatímco ona už žila jinde, bývalý partner zatím bydlel v domku, který ona koupila ještě před jejich seznámením, a ničil ho. Dům je podle ní neobyvatelný a ona dodnes nemá sílu do něj vejít.

Narcista nemá svědomí, stáhne vás do toxického vztahu. Před kým zbystřit, líčí psycholog

Z policejních statistik vyplývá, že v regionu, ale i v celé zemi přibývá případů nahlášeného týrání v rodinách. Zatímco v roce 2021 policisté v celé republice evidovali 403 případů, loni jich bylo 574. V Plzeňském kraji se za stejné období evidovalo nahlášených případů více než dvakrát tolik, loni jich bylo 38, v roce 2021 „pouhých“ 15. V Karlovarském kraji počty trvale oscilují mezi 11 až 15 hlášeními za jeden rok. Nejméně v polovině případů pak policisté skutečně pachatele obviní.

Kampaň chce dodat odvahu

Policie v současné době rozjela kampaň Domácí násilí není jen na chvíli - ticho, které bolí. Ta se snaží poradit obětem domácího násilí, co mají udělat, dodat jim odvahu, aby se nestyděly jít na policii.

„Když policisté přijíždějí k oznámení domácího násilí, málokdy vidí jen jeden konflikt. Vidí roky strachu, manipulace, studu a mlčení. Vidí lidi, kteří se bojí odejít, i ty, kteří se bojí přiznat, že překročili hranici, za kterou už není návratu. Právě proto je jejich zásah tak důležitý. Policie stojí na začátku změny, na začátku postupu všech kompetentních orgánů, které situaci mohou či alespoň pomohou vyřešit,“ řekla preventistka krajské policie Veronika Hokrová.

Ta mimo jiné upozornila na aplikaci Maják pro chytré mobilní telefony. Ta kromě konkrétních rad umožňuje mimo jiné i takzvaný tichý chat SMS zprávami s policií v případě, že jste se ocitli v ohrožení a nemůžete klasicky zavolat. Umožňuje také jednoduše odeslat jediným stisknutím nouzovou zprávu i s aktuální polohou.

