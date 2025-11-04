Rychle, levně a kdekoliv. V Domažlicích vymysleli důmyslné nabíjení e-trucků

Martin Polívka
  17:02
Domažlická společnost 3D Laseterc se svými partnery představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. Navíc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel i tam, kde chybí silné elektrické přípojky.

Na projektu spolupracují společnosti 3D Lasertec, Sunaffairs a SG Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky. Německý jednatel a majitel 3D Lasertec Josef Stauner začínal na přelomu 80. a 90. let v Domažlicích vyrábět přesné výpalky a produkty precizní kovovýroby. Společnost se již před dvěma dekádami začala vybavovat fotovoltaickými panely. Její sluneční elektrárny dnes podle Staunerových slov vyrábí 60 až 70 procent energie, kterou podnik spotřebovává.

7 fotografií

„Přebytky ukládáme do baterií a náš vlastní systém řídí to, kdy bereme energii z panelů, kdy ze střechy a kdy nakupujeme na spotovém trhu. Díky tomu dosahujeme ceny asi 0,08 eura za kilowathodinu (zhruba dvě koruny, pozn. red.),“ vysvětluje Josef Stauner. Baterie jsou podle jeho slov budoucností pro každý střední podnik.

Domažlický závod má dnes nejen kovovýrobu, ale vyrábí také skříně nabíječek pro italského zákazníka a vlastní bateriová úložiště.

V úterý 3D Lasertec spolu se společností Sunaffairs a SG Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky představily unikátní bateriový systém, který je kombinací 400 kW nabíječky a bateriového úložiště s kapacitou až 2 MWh.

Takovým zařízením lze nabíjet i elektrická nákladní auta s výkonem až 440 kW bez nutnosti budování trafostanic. Stačí standardní 400V přívod nebo napojení na solární elektrárnu. Baterie vydrží při nabití na 100% kapacity 5000 cyklů, což znamená při každodenním nabíjení životnost 13 let. Bateriový systém je plně mobilní, nepotřebuje žádnou základnu, lze ho kamkoli dopravit a postavit.

Společnost se také právě v těchto dnech vybavila pěti nákladními e-automobily, takzvanými e-trucky, protože sama dopravuje zboží svým zákazníkům.

Na jedno nabití ujede e-truck přes 500 kilometrů

„Je to výhodné, protože máme vlastní zdroj energie, e-trucky neplatí mýto na německých dálnicích ani například na přechodu v Brenneru. Auto se dobije v době, kdy je nakládáno nebo vykládáno a na jedno nabití ujede více než 500 kilometrů při plném naložení, což je 40 tun,“ říká Josef Stauner. Firma tak může svým zákazníkům do detailu ukázat, co jim nabízíme.

První silná nabíječka pro náklaďáky je na D1. K dispozici je celkem 2,5 MW

„Z Domažlic dnes exportujeme nejen technologii, ale i odborné znalosti, které pomáhají snižovat náklady a emise v evropské logistice. Je to ukázka, že české regiony mohou být lídry zelené transformace,“ doplnil Josef Stauner.

Financování projektu zajišťuje společnost SGEF. Podle její zástupkyně Evi Jiránkové mohou dopravci pořídit celý systém třeba i bez akontace, se splatností až deset let a s možností využití dotačních fondů. Jiránková tvrdí, že jde o investice, jichž se mnozí obávají, ale návratnost e-trucků s vlastním systémem fotovoltaiky, úložiště a nabíječky je dva roky.

Domažlický 3D Lasertec si pořídil flotilu e-trucků Daimler Truck od Mercedesu. Dobíjení baterií na principu lithium-železo-fosfát trvá při 400 kW zhruba hodinu a auto je připraveno i na budoucí 1MW nabíječky. S nákladem čtyřiceti tun ujede garantovaně nejméně 500 kilometrů. Dovozce jich letos v ČR prodal dvacet.

Autoři projektu, představeného v úterý v Domažlicích, tvrdí, že každý den, kdy dopravci v dálkové dopravě spoléhají na vozidla se spalovacím motorem, pro ně znamená reálnou ekonomickou ztrátu. Aktuální studie porovnávající celkové provozní náklady (TCO) elektrických a dieselových nákladních vozidel v českých podmínkách ukazuje jednoznačný výsledek – provoz elektrického nákladního vozu je v průměru o 8 korun na kilometr levnější než provoz vozidla na naftu.

Analýza připravená společností Sunaffairs ve spolupráci s Mercedes-Benz Trucks vychází z reálných provozních dat a zohledňuje ceny paliv, elektřiny i mýtného platné v roce 2025. Při ročním nájezdu 150 000 kilometrů dosahuje dieselové vozidlo celkových nákladů přibližně 30,44 Kč/km, zatímco elektrický nákladní vůz pouze 22,11 Kč/km. Rozdíl představuje úsporu více než 1,2 milionu korun ročně, a při intenzivním využití může přesáhnout 2,5 milionu.

