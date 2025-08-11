Záchranáři, policisté a hasiči dostali informaci o těžké nehodě po půl čtvrté odpoledne. Staršího z pěších museli svědci oživovat ještě před příjezdem záchranářů, jeho stav je velice vážný.
Podle policejní mluvčí Barbory Šmaterové zastavil šestapadesátiletý řidič u přechodu pro chodce. Přes silnici začali přecházet dva lidé. Jednomu je 77 a druhému 47 let. „Podle prvotních informací řidič dacie narozený v roce 1946 zřejmě nestačil na tuto situaci zareagovat a s autem narazil do vozidla Renault stojícího před ním. To se nárazem dalo do pohybu a došlo ke střetu s chodci,“ popsala policistka nejpravděpodobnější průběh havárie. Auto pak smetlo oba chodce.
Martin Štěpán ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje doplnil, že staršího ze zraněných museli lidé před příjezdem záchranářů laicky resuscitovat.
„Po příjezdu našich výjezdových skupin již měl obnovenou spontánní srdeční činnost a dechovou aktivitu, nicméně utrpěl závažná poranění hlavy, hrudníku a dolních končetin. Ve spolupráci s leteckou záchrannou službou byl uveden do umělého spánku a byly mu zajištěny dýchací cesty, byl převeden na řízenou ventilaci. Následoval letecký transport na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň,“ popsal Štěpán.
|
Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel
Druhou sraženou byla podle záchranářů žena, tu se středně těžkými zraněními převáželi sanitkou do nemocnice.
Po dobu zásahu byl průjezd místem nehody kompletně zastaven, po několika desítkách minut mohla auta projíždět alespoň jedním pruhem. Nehoda se stala na frekventované silnici první třídy Domažlice – Klatovy.
Podle policejní mluvčí dechové zkoušky obou řidičů potvrdily, že jeli střízliví.
Na Plzeňsku je to v posledních pěti dnech už čtvrtá velmi vážná nehoda, od začátku srpna v kraji zemřeli při nehodách dva lidé, v červenci nikdo.