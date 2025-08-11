Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Autor: pek
  18:32aktualizováno  18:32
Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak silný, že odmrštil stojící auto do chodců. Oba utrpěli těžká zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Záchranáři, policisté a hasiči dostali informaci o těžké nehodě po půl čtvrté odpoledne. Staršího z pěších museli svědci oživovat ještě před příjezdem záchranářů, jeho stav je velice vážný.

Podle policejní mluvčí Barbory Šmaterové zastavil šestapadesátiletý řidič u přechodu pro chodce. Přes silnici začali přecházet dva lidé. Jednomu je 77 a druhému 47 let. „Podle prvotních informací řidič dacie narozený v roce 1946 zřejmě nestačil na tuto situaci zareagovat a s autem narazil do vozidla Renault stojícího před ním. To se nárazem dalo do pohybu a došlo ke střetu s chodci,“ popsala policistka nejpravděpodobnější průběh havárie. Auto pak smetlo oba chodce.

Martin Štěpán ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje doplnil, že staršího ze zraněných museli lidé před příjezdem záchranářů laicky resuscitovat.

„Po příjezdu našich výjezdových skupin již měl obnovenou spontánní srdeční činnost a dechovou aktivitu, nicméně utrpěl závažná poranění hlavy, hrudníku a dolních končetin. Ve spolupráci s leteckou záchrannou službou byl uveden do umělého spánku a byly mu zajištěny dýchací cesty, byl převeden na řízenou ventilaci. Následoval letecký transport na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň,“ popsal Štěpán.

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

Druhou sraženou byla podle záchranářů žena, tu se středně těžkými zraněními převáželi sanitkou do nemocnice.

Po dobu zásahu byl průjezd místem nehody kompletně zastaven, po několika desítkách minut mohla auta projíždět alespoň jedním pruhem. Nehoda se stala na frekventované silnici první třídy Domažlice – Klatovy.

Podle policejní mluvčí dechové zkoušky obou řidičů potvrdily, že jeli střízliví.

Na Plzeňsku je to v posledních pěti dnech už čtvrtá velmi vážná nehoda, od začátku srpna v kraji zemřeli při nehodách dva lidé, v červenci nikdo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Požár vlaku zastavil dopravu na trati mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Provoz je již obnoven

Požár nákladního vlaku v Předměřicích nad Labem v pondělí v podvečer zastavil železniční dopravu na důležité regionální trati Hradec Králové - Jaroměř. Hořelo dřevo na jednom z vagonů. Nikomu se nic...

11. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  20:34

Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...

11. srpna 2025  17:32,  aktualizováno  18:41

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

V centru Plzně začne v pátek devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími

Přes 150 účinkujících se představí na osmi scénách Festivalu na ulici v centru Plzně. Největší hudební akce ve městě, která se letos koná 32. rokem, začne v...

11. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Spory o MHD. Středočeši čekají na schválení tarifu od Prahy, ta sama řeší zdražení

Měla to být jen technikálie, přesto je z toho další rozkol. Radním hlavního města se v pondělí dostalo na stůl usnesení, kterým měli posvětit zdražení jízdného v MHD ve Středočeském kraji. Vedení...

11. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Válka rodí zlo a bolest. Ale také umění. Výstava přibližuje realit ukrajinské války skrze konkrétní artefakty

Už jsme v Praze měli výstavu ukořistěné a zničené ruské techniky. Umělci přetvořili v artefakty i karoserie zničených aut z vybombardovaných ukrajinských ulic. Teď se můžete podívat na další umění,...

11. srpna 2025  18:07

Alžbětiny lázně v Karlových Varech otevřou bazén po rekonstrukci počátkem září

V Karlových Varech pokračuje rekonstrukce veřejného vnitřního bazénu v Alžbětiných lázních. Zcela vypuštěn je poprvé po několika letech. Po nutných opravách se...

11. srpna 2025  15:45,  aktualizováno  15:45

Státní veterinární správa chystá kontrolu v zooparku, kde policie zastřelila lva

Státní veterinární správa (SVS) chystá v nejbližších dnech kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v sobotu zastřelili lva, který utekl z výběhu....

11. srpna 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Královna hor zaměstnala sto lidí, sousoší v Krkonoších už září do kraje

Osm metrů vysoký Mariánský sloup u Erlebachovy boudy v Krkonoších už je kompletní. Bronzové sousoší Panny Marie a Ježíše Krista v pondělí technici umístili na nerezový sloup. Projekt vznikal deset...

11. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Mistrovství profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu se letos uskuteční v Třebíči

11. srpna 2025  16:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Na pořádek a bezpečnost budou při Barum rallye dohlížet tři stovky policistů

Téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet na veřejný pořádek či bezpečnost a plynulost...

11. srpna 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.