„Ať to skončí, jak to skončí, když žalovaní využijí svého práva a podají odvolání, tak pokud bych se nedožil konce, převezme to můj syn. To je mé přání,“ řekl letos v březnu u okresního soudu před vyhlášením rozsudku nemocný P. H.

Vrátila se mu totiž rakovina a před více než rokem odmítl onkologickou léčbu kvůli nežádoucím účinkům, které se u něj objevily při první léčbě.

„Bylo mi řečeno, že už to není operativně odstranitelné a maximálně se vše zpomalí. Řekli, že se nebavíme o letech, ale o měsících. Nemám výhled do budoucnosti. Mám strach, že se už nedožiju spravedlnosti,“ vysvětloval v září u domažlického soudu.

Tak, jak se obával, stalo se. Muž zemřel v den, kdy jeho právnímu zástupci Václavu Polomisovi přišlo písemné vyhotovení rozsudku.

Očekávaného rozsudku se nedočkal

„Klient zemřel v pondělí ráno (28. dubna) v Klatovské nemocnici a odpoledne mi přišel rozsudek, o kterém rozhodl soud v Domažlicích 14. března. Očekávaného rozsudku se tak nedočkal, byť to pro něj bylo velmi důležité,“ potvrdil redakci iDNES.cz advokát. Uvedl, že jeho klient byl hodný a slušný člověk. Připustil, že celý případ ho velmi osobně zasáhl.

Podle rozhodnutí soudu má nemocnice poškozenému doplatit 761 tisíc korun včetně úroků, celkem tedy 895 tisíc korun. Rozsudek ale není pravomocný. Strany proti němu mohou podat odvolání.

„My se odvolávat nebudeme,“ reagoval na dotaz iDNES.cz Polomis. Stejně se vyjádřila i nemocnice. „Jsme v jednání s právním zástupcem protistrany ve smyslu, že budeme respektovat rozhodnutí soudu,“ informoval v pátek 9. května mluvčí Domažlické nemocnice Jiří Kokoška.

Nemocnice se poškozenému několikrát omluvila a bez otálení mu vyplatila částku 1,1 milionu korun. To se ale pacientovi zdálo nedostatečné, adekvátní by podle něj byly tři miliony, a to nejen za bolestné a ztížení společenského uplatnění, ale také jako náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada skutečných výdajů. Žalobou se tedy domáhal částky 1,9 milionu korun.

Soud z větší části žalobní návrh zamítl

„Soudní znalec stanovil jako odškodnění za komplikace související právě s ponecháním roušky v dutině břišní na 1,1 milionu korun. Nelze vyplatit z veřejných prostředků násobně vyšší sumu i za komplikace, které zjevně nesouvisí s rouškou, ale například s onkologickou léčbou,“ vysvětlil již dříve Kokoška, proč došlo mezi oběma stranami k rozporu.

Dodal, že i když šlo o odstranění rozsáhlého nádoru v dutině břišní s komplikovaným zacelením rány a dotčených tkání, a i když zdravotníci splnili všechny auditované postupy, nemocnice si je vědoma, že pochybila.

V březnu soudkyně Kateřina Martincová nakonec rozhodla, že nemocnice má muži za bolestné a snížení společenského uplatnění doplatit 895 tisíc. Soud tak ve větší části žalobní návrh zamítl.

Muž se v létě 2021 v Domažlické nemocnici podrobil akutní operaci nádoru ve střevech. Nádor mu lékaři úspěšně odstranili. Pak ale přišly komplikace s hojením a z rány vytékal hnis. Poté pacient absolvoval onkologickou léčbu.

Rouška návrat rakoviny nezpůsobila

Když o rok později přišel s bolestmi břicha do nemocnice v Klatovech, při vyšetření kolonoskopií došlo k protržení střeva a při okamžité operaci lékaři našli a vyndali bavlněnou roušku s kovovou sponou. Ta v těle zůstala po předchozí operaci a hnisala.

Ředitel Domažlické nemocnice, lékař ani instrumentářka si nedokážou vysvětlit, jak se to mohlo stát. Použité roušky se při operacích věší na speciální stojan a opakovaně se počítají. A počty prý seděly.

Společenský muž, který dříve často sportoval, najednou musel po zákroku rok žít s vývodem z tenkého střeva. To pro něj bylo horší než samotná rakovina. Kvůli depresím potřeboval pomoc specialistů, přemýšlel i o sebevraždě. Několik měsíců po operaci v Klatovech pak lékaři v jeho těle diagnostikovali nové metastázy.

„Rouška nezpůsobila návrat rakoviny. Zapomenutá rouška, stává se to. Je to nedbalostní, nikdo vám ale nechtěl způsobit škodu, ublížit, poničit zdraví. Z úkonu, který vám zachraňoval život, se stalo pro vás to špatné. Do operace jste byl zdráv. Nemocnice se od počátku k tomu postavila, omluvila se, ale je jasné, že ani omluva, ani peníze vám nevrátí dva roky života a ani zdraví,“ odůvodnila soudkyně v březnu verdikt v nešťastné kauze.