Pracovnice Útulku Domažlice našla zbídačeného psa v polovině července. Míša, jak mu začali v útulku říkat, byl vyhublý, měl poškozená střeva a nebyl schopný sám vyměšovat.
„Tento úžasný tvoreček s tou nejjemnější duší musel v minulosti zažít peklo. Zákrok a rentgen ukázal, jak brutálně byl Míša týraný. Nedokážeme pochopit, jak někdo mohl tak moc ublížit tak čisté bytosti,“ reagovala na stav zvířete Zdeňka Kureková z útulku.
Pes musel na neodkladnou operaci, v září ho čeká ještě další. „Prožil si peklo, takhle zuboženého pejska jsem dlouho neviděla. Musel hodně trpět,“ pokračuje Kureková.
Trestní oznámení na majitele psa
Rentgen ukázal špatně srostlou zlomeninu levé zadní nohy, problémy s páteří, kýlu u konečníku a zvětšenou prostatu.
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Do případu se vložil spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. „V Míšově případu jsme se rozhodli udělat další krok. Ve věci jsem podal trestní oznámení na jeho majitele prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Domažlicích. Dle zdravotní zprávy a komentářů sousedů byl Míša a další zvířata sexuálně týrán,“ upozornil Petr Sokolík, předseda spolku.
„Chceme, aby bylo důkladně prošetřeno, co se Míšovi skutečně stalo a kdo nese za jeho stav odpovědnost,“ uzavřel Sokolík.
Zastupitelstvo trestní oznámení postoupilo policii. „Záležitostí se zabývají kolegové z oddělení hospodářské kriminality,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Kunešová.