Pobodání školáků vyšetřují jako pokus o vraždu, útočnice je v nemocnici

„Vrchní komisařka odboru obecné kriminality zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného – vražda, spáchaného ve stádiu pokusu,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Doplnila, že podezřelou dívku v úterý policisté za účasti právního zástupce a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí převezli na služebnu, kde ji vyslýchali a provedli s ní další nezbytné úkony.

„Poté ji naše hlídka převezla do nemocničního zařízení s režimovým opatřením, ve kterém je i po provedeném lékařském vyšetření hospitalizována,“ dodala Burešová.

Co bylo motivem násilného činu, policisté zatím nesdělili. „Zůstává to předmětem prověřování,“ sdělila mluvčí.

Incident se odehrál v úterý ráno krátce před začátkem vyučování. Dívka, která propadla do sedmé třídy, s nožem pobodala děvče a chlapce. Oběma ještě nebylo patnáct let. Další žák utrpěl šok. Útočnici zpacifikovala učitelka spolu s ředitelem.

Zraněné školáky nejprve ošetřila záchranná služba a poté lékaři v nemocnici. Pak byli oba propuštěni do domácího léčení, jejich zranění nejsou vážná. Další učitelé a žáci využili psychologickou pomoc krizových interventů.

V úterý byla výuka na druhém stupni, kde se incident odehrál, předčasně ukončena. Dnes už se zde opět učí. „Nevíme o nikom, kdo by kvůli incidentu odmítl nastoupit do školy,“ uvedl dnes místostarosta Domažlic Viktor Krutina.

Dnešní program začal ve všech ročnících třídnickými hodinami. Přítomni na nich byli policejní metodici a další odborníci, kteří hovořili se žáky třeba o tom, že by do školy neměli nosit ostré předměty.

„Že když je u někoho uvidí, že by je měli nahlásit. Dozvěděli se, jak by se ve chvíli, kdy k něčemu takovému dojde, měli chovat. Že si nemají hrát na hrdiny a bránit se až ve chvíli, kdy jsou zahnaní do kouta,“ popsal Krutina.

Odpoledne je v městském pivovaru k dispozici probační pracovník, mohou za ním přicházet žáci i rodiče pro radu či psychologickou podporu. „Je to uspořádáno záměrně mimo budovu školy, protože někdo má zábrany bavit se v budově školy o podobných věcech, zde je zaručena větší anonymita než ve škole,“ vysvětlil Krutina.

U všech domažlických škol stojí dnes hlídky městské policie. „Pár dní po incidentu, kdy se o tom nejvíc mluví, je nejnebezpečnějších. Může to být spouštěčem pro někoho jiného, proto u každé školy v Domažlicích je hlídka městské policie, aby kdyby se něco stalo, byli co nejdříve na místě,“ řekl Krutina.

Policisté dnes opětovně zdůrazňují, že podezřelá dívka není cizí státní příslušnicí. Lživé informace o tom, že pochází z Ukrajiny, se na sociálních sítích objevily již krátce po incidentu.

Také pro místostarostu města je nyní nejdůležitější zamezit lžím a hoaxům na internetu.

„Událost se stala v 8.06 hodin, na Facebooku to nejvíce bzučelo kolem jedenácté hodiny dopoledne, kdy jsme seděli na krizovém štábu a někdo ukazoval na FCB status, že jde o Ukrajinku. Na tiskovou konferenci, která byla ve dvanáct hodin, už jsme tedy šli s tím, že je třeba utnout toto šíření,“ líčil úterní situaci místostarosta. Připomněl, že mluvčí domažlické radnice sledoval Facebook městského úřadu, odkud nepravdivé informace odstraňoval.