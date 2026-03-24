Domažlice postaví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

Domažlice postaví 21. dubna nový, kovový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho muselo sejmout. Akvadukt přes trať je jediný v Česku a jde o turistickou atrakci na cyklotrase z Prahy přes Plzeň do Bavorska. Nový akvadukt sloužící i pěším a cyklistům vyjde na přibližně devět milionů korun, řekl dnes ČTK starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
Vodní kanál přivádí od 16. století vodu z lesů pod Čerchovem do rybníků kolem Domažlic. Lávka s rourou, kudy proudí voda, tam byla od roku 1860, kdy se dostavěla železniční trať Plzeň - Domažlice.
"Poslední verze akvaduktu byla dřevěná, zůstaly po něm betonové pilíře. A na ně se položí nová konstrukce," řekl starosta. Podle něj se tak zvýší odolnost a životnost lávky. Mostek bude dlouhý přes deset metrů. "Lidé přes něj budou moci chodit a poteče přes to voda. A je na mezinárodní cyklotrase číslo tři," uvedl Antoš.
Instalace akvaduktu začne 21. dubna v 18:00 a využije plánovanou výluku na trati. "Šikovně se to sešlo, a pro nás je to výrazně levnější. Už když ho firma sundávala, tak to bylo v noci," uvedl starosta. Pokládka jeřábem bude podle něj velmi rychlá.
Domažlice mají všechna povolení včetně souhlasu Správy železnic (SŽ), protože lávka povede nad železniční tratí z Plzně do Domažlic a dále na Norimberk, kde SŽ připravuje elektrizaci jedné koleje. "Konstrukce akvaduktu už s ní počítá, včetně výšky a krytů drátů," uvedl Antoš. Pod akvaduktem přibude kolej, jedna povede ke státní hranici a druhá na Planou.
Trať na Domažlice vznikla kvůli dopravě uhlí z Plzeňska do bavorského Furth im Waldu. Už tehdy bylo třeba vytvořit lávku s potrubím přes trať, protože na vodu bylo napojeno přes deset mlýnů na Domažlicku. "Systém vodního kanálu je velmi sofistikovaný a dobře vymyšlený. Budovali ho s lopatami a krumpáči v půlce 16. století, je to úžasné dílo," uvedl Antoš.
Mlýny u Domažlic ukončily činnost v 70. letech minulého století, čímž akvadukt přestal plnit svoji funkci, a v roce 1984 byl stržen. "Koryto kanálu se začalo přerušovat novou výstavbou a dnes je přes něj vjezd do nemocnice a kanál už se nedá obnovit. Ale chtěli jsme akvadukt zachovat jako atrakci, ale také pro napojení rybníka na druhé straně. Jistou funkci pořád má," dodal Antoš. Podle něj se před 17 lety lávka s nakloněnou rourou nad trať vrátila a voda tam znovu tekla na druhou stranu.