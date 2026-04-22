Domažlice postavily železný akvadukt v Hadrovci, poteče přes něj voda nad tratí

Stavbaři dnes před půlnocí instalovali v Hadrovci za Domažlicemi železnou lávku s akvaduktem, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradila dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho loni muselo dát sejmout. Během 14 dnů k němu ještě dodělají příjezdové cesty a doplní zábradlí a bočnice lávky. Akvadukt přes trať je jediný v Česku a jde o turistickou atrakci na mezinárodní cyklotrase z Prahy přes Plzeň do bavorského Řezna. Bude od nové turistické sezony sloužit pěším a cyklistům a vyšel přibližně na 12 milionů korun, řekl ČTK starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
"Lávka je ocelová příhradová konstrukce, dlouhá 27,5 metru a široká 3,2 metru a teď váží bez výplní zábradlí 25 tun. Až bude hotová celá a dokončí se zbylé věci, tak bude mít něco málo přes 30 tun," řekl Jaroslav Burda z firmy Viamont, která most instalovala. Bloky pilířů zůstaly na stejném místě, jen se musely zpevnit a upravit. Konstrukci přivezl a nasadil na pilíře kolejový jeřáb s nosností 800 tun. Nová lávka s akvaduktem, tedy plechovým žlabem a rourou, se tyčí osm metrů nad tratí.
"Do žlabu, který vede na okraji lávky, přijde ještě trubka, protože v budoucnu se má tato trať (z Plzně na Mnichov) zelektrifikovat. Takže v místě, kde se plánuje druhá kolej s trakcí, tak bude žlab zatrubněný, aby voda necákala na trakci," uvedl Burda. Tam, kde vede současná trať bez elektrických drátů, bude otevřený žlab, jímž poteče voda. Pod novým mostkem je výhybka, kde se teď stýkají dvě tratě - jedna na Klenčí pod Čerchovem a druhá na Německo, na obou je teď výuka. "Do budoucna tam budou pod lávkou tratě dvě - současná a nová," řekl.
Instalace lávky trvala zhruba dvě hodiny. "Teď se to položilo na provizorní podpěry a zítra, až bude vodné počasí, tak se ložiska podlijí speciální hmotou, a jakmile zatvrdne, tak se provizorní podpěry odstraní," řekl Burda.
Voda vede na akvadukt podzemním korytem a ústí do něj trubkami, které se v příštích dnech napojí na žlab na lávce.
"Nový akvadukt sem dáváme po roce, původní dřevěný byl sejmut loni v březnu. Napadla ho nějaká houba, a tak jsme ho museli nechat odstranit. Nový akvadukt je celokovový, takže vydrží desítky let," řekl starosta. Po napojení koryta se musí ještě ověřit těsnost žlabu, aby netekla voda na trať. "Zprovozníme ho v řádu týdnů," uvedl. Kromě stovek cykloturistů přes léto mostek hodně využívají i místní lidé, třeba při cestách z Domažlic k Babylonu, největšímu rekreačnímu rybníku v oblasti.
Voda na akvadukt vede podle Antoše z podčerchovských hvozdů už od 16. století. "Je to vlastně bývalý náhon domažlických mlýnů, které byly v provozu do 70. let minulého století. Ale protože ta trať je z roku 1861, tak museli vodu převést akvaduktem, tedy plechovým korytem, do Domažlic," řekl. I když se v 70. letech mlýny zrušily, je pořád zachován převod vody z Českého lesa přes trať a stále napájí zdejší rybník.