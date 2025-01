Případ pobodaných školáků policie odložila, útočnici hrozí výchovný ústav

Státní zástupce Martin Rykl v pátek pro iDNES.cz potvrdil, že policisté skončili vyšetřování případu. „Bylo vydané rozhodnutí o odložení věci kvůli nízkému věku pachatelky. Kvůli věku není trestně odpovědná, její stíhání tak nepřichází v úvahu,“ vysvětlil Rykl.

Rozhodnutí zatím není pravomocné. Například rodiče zraněných dětí proti němu mohou podat stížnost.

Třináctiletá dívka, která propadla do sedmé třídy, nožem pobodala děvče a chlapce z osmé třídy. Další žák utrpěl šok. Útočnici zpacifikovala učitelka spolu s ředitelem.

Podle zjištění MF DNES byla dívka velmi samotářská. Špatně se učila a neměla ve třídě ani ve škole téměř žádné kamarády. „Vletěla do třídy s nožem v ruce a bodla spolužáka a spolužačku. Spolužáka do břicha, spolužačku zezadu pravděpodobně do zad. Bylo to strašně rychlé, pak začal zmatek a ze třídy všichni vybíhali,“ popsal po činu jeden z žáků.

Zraněné školáky nejprve ošetřila záchranná služba a poté lékaři v nemocnici. Jejich zranění nebyla vážná, proto je lékaři propustili do domácího léčení.

Po činu vyslýchali policisté útočnici za přítomnosti advokáta a také pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Posléze ji převezli do nemocnice na uzavřené oddělení.

Policisté případ kvalifikovali jako pokus o vraždu, ale nikoho nemohli obvinit, protože dívka není kvůli nízkému věku trestně odpovědná. „Vrchní komisařka odboru obecné kriminality zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného – vražda, spáchaného ve stádiu pokusu,“ informovala den po činu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Až nabude právní moci rozhodnutí o odložení případu, o němž jako první informovaly Novinky.cz, soud bude řešit, jaké výchovné opatření dívce nařídí. Zákon umožňuje uložit napomenutí, ale také třeba ochrannou výchovu v ústavu.

„Za pokus o vraždu může soud uložit nezletilé ochrannou výchovu. Pokud ale dojdou znalci k závěru, že nebyla příčetná, čeká ji ochranné léčení,“ vysvětlil loni v září plzeňský advokát Pavel Krpejš.

Den útoku byl tím posledním, kdy byla dívka žačkou základní školy v Komenského ulici. Její rodiče pak požádali o přestup na jinou školu. „Vyžádali si též u nás její dokumentaci,“ sdělil koncem loňského září ředitel domažlické školy Ivan Rybár.

Tehdy přiznal, že rozhodnutí vítá. Již dříve řekl, že pokud by dívka chtěla nadále pokračovat v docházce na domažlické škole, nemá žádné prostředky, aby tomu zabránil. Obavu, zda se dívka vrátí, měly nejen děti ze třídy, kde zaútočila, ale i žáci ostatních tříd, a také jejich rodiče.