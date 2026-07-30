Domažlická nemocnice do října postaví za 2,5 mil. Kč parkoviště pro zaměstnance

Novou parkovací plochu pro zaměstnance, která odlehčí často přeplněnému hlavnímu parkovišti, začala v červenci stavět Domažlická nemocnice. Do října za 2,5 milionu korun postaví parkovací plochu zhruba pro 80 aut. Určená bude výhradně zaměstnancům a partnerům nemocnice, řekl dnes ČTK mluvčí krajského zdravotnického zařízení Jiří Kokoška.
"Stále více pacientů, návštěvníků i zaměstnanců využívá k cestě do Domažlické nemocnice vlastní auto. I když se průběžně doplňují menší parkovací plochy, bývá hlavní parkoviště před nemocnicí často zaplněné," řekl.
Před Domažlickou nemocnicí se 177 lůžky a zhruba 380 zaměstnanci je přes 160 parkovacích míst. Nově jich bude zhruba 250. Parkovací plocha vzniká ve svahu severně od současných parkovišť.
"O problémech s parkováním víme dlouhodobě. Plzeňský kraj proto sehnal pozemek, následně jsme připravili projekt, povolení a teď v létě začali stavět. Plocha bude z větší části ze zatravňovací dlažby, aby byla zachována plocha pro vsakování vody a trávu," řekl vedoucí technického oddělení nemocnice Martin Karásek. Vjezd a výjezd bude opatřen závorami.
Parkovací plochy rozšířily v uplynulých letech také další krajské nemocnice - Rokycanská a Stodská nemocnice.