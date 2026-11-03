Domažlická nemocnice od listopadu léčí také osteoporózu

Domažlická nemocnice začala od listopadu léčit pacienty s osteoporózou, tedy řídnutím kostí. Nová osteologická ambulance navazuje na denzitometrické pracoviště otevřené v únoru, které měří hustotu kostí při podezření na osteoporózu. Nemocnice tak nyní poskytuje péči pacientům s podezřením na řídnutí kostí i těm, u nichž se již nemoc ukázala. Nabízí krátké čekací lhůty, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
Na denzitometru nemocnice od února změřila hustotu kostí několika stovek pacientů, zejména žen, které jsou k nemoci více náchylné. Osteoporózu zjistila u více než pětiny z nich. "Tyto pacientky potřebují zařadit do programu léčby a sledování vývoje nemoci a poskytnout i poradenství, aby se u nich minimalizovalo riziko osteoporotických zlomenin a ztráta soběstačnosti. A právě tuto péči nově nabízíme," uvedly lékařky Barbora Šimková a Oksana Suliatytská.
Pacienti s osteoporózou dosud museli za specializovanou péčí dojíždět jinam, nebo zůstávali bez ní. Do nové ambulance je mohou posílat praktičtí lékaři, gynekologové či další specialisté. Nutné je doporučení ošetřujícího lékaře. Pacienti po osteoporotické zlomenině se do ambulance dostávají také prostřednictvím chirurgů. Jsou zařazováni do programu, který má předcházet dalším zlomeninám a související ztrátě pohyblivosti a soběstačnosti.
Osteoporóza se projevuje zejména zlomeninami, které vznikají i při malé zátěži kostí. Nejčastěji postihují obratle, předloktí, krček stehenní kosti, pánev nebo paži. Moderní léčba může nemoc zpomalit a výrazně snížit riziko dalších zlomenin.
Osteoporóza postihuje především lidi nad 50 let, nejrizikovější skupinou jsou ženy nad 60 let. V této věkové kategorii má nemoc podle nemocnice téměř třetina žen a desetina mužů. V Česku žije s osteoporózou přibližně 700.000 lidí. Vzhledem ke stárnutí populace lze ale očekávat rostoucí počty nemocných, řekl odborník na problematiku kostního metabolismu a osteoporózu Richard Pikner z Klatovské nemocnice.
Příčin nemoci je více. Její výskyt souvisí mimo jiné s věkem, hormonálními změnami, genetikou či některými dalšími nemocemi a léky. "U žen je to ztráta produkce ženského hormonu estrogenu po menopauze a u mužů pokles produkce testosteronu. Je to ale i důsledek nedostatečného příjmu vápníku a vitaminu D ve stravě," uvedl Pikner.
V Plzeňském kraji jsou specializovaná osteologická pracoviště a denzitometry v Plzni, Klatovech a nově v Domažlicích. Osteologickou ambulanci bez denzitometru provozuje od září také Stodská nemocnice.