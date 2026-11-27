Parkovací plochu pro zaměstnance, která odlehčí často přeplněnému hlavnímu parkovišti, postavila Domažlická nemocnice. Nové parkoviště pro 80 aut za pět milionů korun je ve svahu nad nemocnicí. Určené je primárně zaměstnancům a partnerům nemocnice, řekl dnes ČTK mluvčí krajského zdravotnického zařízení Jiří Kokoška.
Před Domažlickou nemocnicí bylo v poslední době někdy těžké zaparkovat. Kraj proto získal pozemek pro nové parkoviště, nemocnice připravila projekt, povolení a v létě začala stavět. "Plocha je z větší části ze zatravňovací dlažby, aby byl zachován vsak vody do půdy. Součástí parkoviště je osvětlení, připojení na bezpečnostní kamery a v současnosti je už trend instalovat přípojky pro nabíjení elektromobilů," řekl krajský radní odpovědný za zdravotnictví Karel Pressl. Na parkovišti je připraveno deset přípojek pro elektromobily. Zapojovat se budou postupně podle potřeby.
Před Domažlickou nemocnicí se 177 lůžky a zhruba 380 zaměstnanci bylo dosud přes 160 parkovacích míst. Nově jich bude téměř 250. Vjezd na nové parkoviště a výjezd z něho bude přes závoru na zaměstnanecký čip. "Uvolní se tím současná parkoviště, takže se zlepší i parkování pro veřejnost. To je hlavní cíl investice," řekl Kokoška.
Do konce roku nemocnice udělá menší opatření u vchodu. Sklopné sloupky zajišťující bezpečný pohyb chodců zamezí, aby auta vjížděla přímo před hlavní vchod. "Zároveň vytvoříme pro hůře pohyblivé pacienty podél chodníku u zásilkových boxů tři místa K+R pro rychlé vystoupení a nastoupení pacientů. Sanitky a zásobování budeme odklánět do určených prostor a k jiným vchodům ve spodních částech nemocnice," popsal další úpravy vedoucí technického oddělení nemocnice Martin Karásek.
Parkovací plochy rozšířily v uplynulých letech také sesterské nemocnice v Rokycanech, Stodu na Plzeňsku a Horažďovicích na Klatovsku..