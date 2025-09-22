Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Nehoda se stala na silnici I/26 mezi Babylonem a Českou Kubicí na Domažlicku před šestou hodinou.
„Sedmadvacetiletý řidič nákladního vozidla se pravděpodobně vyhýbal osobnímu vozidlu, sjel do příkopu, kde havaroval, a zůstal zaklíněný v kabině vozidla,“ popsala kolizi policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Na pomoc mu přijeli hasiči. „Po vyproštění jsme ho předali záchranářům,“ pokračuje v popisu zásahu mluvčí hasičů Petr Poncar.
Záchranáři řidiče následně ošetřili a letecky transportovali do nemocnice k dalšímu ošetření. Podle jejich mluvčího Luboše Boučka utrpěl středně závažné zranění. Dechovou zkoušku měl negativní.
Jak přesně k nehodě došlo, zjišťují nadále policisté.
Po dobu vyprošťování kamionu byla silnice uzavřená a policisté stanovili objízdné trasy.
