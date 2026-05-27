Chtějí očistit strojvedoucího jméno. Rodina viní z tragédie na Domažlicku dráhy

Petr Ježek
  16:22aktualizováno  16:22
U domažlického okresního soudu pokračuje civilní spor, kde rodina zemřelého strojvedoucího vlaku žaluje ČD o náhradu nemajetkové újmy. Strojvedoucí zemřel v mezinárodním expresu u Milavčí na Domažlicku poté, co projel ve výhybně Radonice červenou na návěstidle, a srazil se s protijedoucím osobákem. Podle pozůstalých ČD jako zaměstnavatel umožnili na expres nasazování německé lokomotivy, která neměla všechna oprávnění pro provoz na českých kolejích.

Tragická nehoda se stala v srpnu 2021, při srážce zahynuli oba strojvedoucí a jedna cestující.

„Chci hlavně očistit jméno strojvedoucího expresu,“ řekl u domažlického soudu jeho bratr.

Strojvedoucí mezinárodního expresu jedoucího z Německa do Plzně Rudolf Kloud nereagoval podle spisu 4. srpna 2021 po osmé hodině ráno na signalizaci na návěstidle při vjezdu do výhybny, aby zpomalil, protože na následujícím odjezdovém návěstidle svítí červená zakazující další jízdu.

Expres Radonicemi projel bez zastavení. Trať tu dosud není vybavena takovým zabezpečovacím zařízením, které by vlak po nesnížení rychlosti zpomalilo nebo po projetí červené automaticky zastavilo.

Právník Karel Baborák, který zastupuje rodinu strojvedoucího, se snaží přesvědčit soud, že strojvedoucí měl zdravotní problémy, a proto nereagoval na příkazy návěstidel. „Strojvedoucí nebrzdil a jel plnou rychlostí. Zabezpečovací zařízení, které tam mělo být a nebylo, nezajistilo, aby vlak zastavil sám,“ argumentuje Baborák.

Právní zástupce ČD Leoš Körner naopak u soudu argumentuje závěrečnou zprávou drážní inspekce, podle které byla německá lokomotiva bezvadná.

Německé dieselové lokomotivy přezdívané Herkules dodnes vozí expresy z Německa přes Domažlice do Plzně, tady na pokračování dál do Prahy místo nich nasazují ČD elektrické lokomotivy. Trať z Plzně do Domažlic a dál do Německa zatím není elektrifikovaná, v nejbližších letech jí čeká kompletní přestavba a ve většině českého úseku narovnání a zdvojkolejnění.

Rodina argumentuje v žalobě mimo jiné tím, že německá lokomotiva není vybavená systémem, který zaznamenává, kdy přesně strojvedoucí potvrzuje svoji bdělost v kabině lokomotivy. U lokomotiv českých dopravců zabezpečovací systém vyžaduje stisknutí tlačítka bdělosti u nejběžnějšího systému v intervalech od 12 do 24 sekund, pokud strojvedoucí tlačítko nestiskne, v kabině se rozezní varovný signál a vzápětí začne lokomotiva sama brzdit.

Německá lokomotiva Herkules má podle strojvedoucího Jiřího Morčinko, který je zároveň soudním znalcem, interval pro kontrolu bdělosti 30 sekund, kromě tlačítka strojvedoucí může používat i pedál na podlaze. Po 35 sekundách od posledního potvrzení bdělosti Herkules začíná sám brzdit.

Morčinko nevyloučil možnost, že strojvedoucí sedící při řízení Herkulesu, má nohu na pedálu a lokomotiva se zhoupne na nerovnosti, může tím nevědomě pedál sešlápnout a potvrdit svoji bdělost. Zatímco české lokomotivy stisknutí tlačítka zaznamenávají, německý Herkules takový záznam nemá.

8. dubna 2026

K soudu ve středu přišlo několik dalších strojvedoucích. Ti uvedli, že v České republice má lokomotivy typu Herkules několik dopravců, ale mají je osazené českým zabezpečovacím systémem.

Právní zástupce ČD namítal, že strojvedoucí, který zpracoval znalecký posudek pro obhajobu, může být podjatý. „Domníváme se, že v civilizované společnosti není normální, aby zaměstnanec na stejné pozici, jako zemřelý, se vyjadřoval k okolnostem, které souvisejí s výkonem této práce. I když je to profesionál, v tomto případě nemusí být nepodjatý,“ konstatoval u soudu Leoš Körner.

Strojvedoucí s oprávněním znalce je navíc zaměstnancem ČD. „Nedomníváme se, že zaměstnanec žalované společnosti je způsobilý jako znalec. Je strojvedoucí, který jezdí. Dochází k prolnutí pozice zaměstnance a znalce, může mít ke kolegovi blízké vztahy, porozumění,“ argumentuje právní zástupce ČD. Soudce proto zpracovatele znaleckého posudku vyslýchal jen jako svědka, ne jako znalce.

Podle předpisů mohou lokomotivy a vlakové soupravy schválené v Evropské unii jezdit i na českých kolejích. Soud bude pokračovat v létě.

4. srpna 2021

U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého strojvůdce (na snímku vpravo) žaluje České dráhy. Vedle něj přichází do soudní síně advokát Karel Baborák. (27. května 2026)
U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého strojvůdce (na snímku v modrém) žaluje České dráhy. Vedle něj sedí advokát Karel Baborák. (27. května 2026)
Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v srpnu 2021.Ve zdemolovaných kabinách zemřeli oba strojvedoucí. Připomíná je pamětní deska. (8. dubna 2026)
