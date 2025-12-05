Limberského nabourané bentley opět u soudu. Advokát ironicky odmítl závěry znalců

Petr Ježek
  15:52aktualizováno  15:52
Byla srážka mercedesu a bentley bývalého fotbalisty Davida Limberského v úzkém podjezdu pod železniční tratí na Domažlicku v roce 2019 fingovanou bouračkou nebo ne? Definitivní odpověď hledají policie a soudy už více než šest let. Verdikt u soudu nepadl ani v pátek. Zatímco žalobkyně navrhuje pro oba aktéry podmínky a statisícové pokuty, jejich advokáti naopak úplné zproštění.

S luxusním bentley, které v té době ještě splácel leasingové společnosti známý fotbalista David Limberský, v roce 2019 boural na Domažlicku jeho dobrý kamarád. Protijedoucí mercedes v době nehody řídila cizinka, která podle spisu měla být v té době partnerkou jednoho ze vzdálených příbuzných řidiče bentley. Podle státní zástupkyně se řidiči obou aut pokusili o pojistný podvod jako spolupachatelé.

Státní zástupkyně Jana Svobodová v pátek navrhla Xhelalu Muriqi i Nitse Moysh podmínky a k nim ještě statisícové peněžité tresty. „V okamžiku kontaktu nemělo vozidlo mercedes dostatečnou rychlost a hmotnost na to, aby odrazilo vozidlo bentley na zeď,“ argumentuje státní zástupkyně závěry jednoho hned ze tří znaleckých posudků z oblasti dopravy. Bentley mělo po nehodě pochroumaný pravý bok.

Další expertiza. Soudy řeší nabourané bentley Limberského už několik let

„Celý nehodový děj, jak jsme ho řešili, je poněkud zvláštní,“ podotkl v říjnu u soudu Jakub Mottl, jeden ze zpracovatelů posudku specializovaného ústavu.

Oba souzení ale trvale odmítají, že by bouračka se škodou 800 tisíc korun, byla fingovaná.

„Nejela jsem moc rychle, tak 50 až 60 kilometrů v hodině. Značky jsem si nevšimla a vjela jsem mírně do protisměru,“ popisovala žena, co předcházelo střetu. Podle znalců ale rychlost aut musela být nižší. Expert upozornil na to, že je velice zvláštní, když policie na silnici nezaznamenala žádné stopy.

„Já od pojišťovny nic nechtěl, žádné aktivity ve vztahu k pojišťovně jsem nečinil,“ opakoval v minulosti před soudem Muriqi. Ten měl v době nehody bentley půjčené od fotbalisty Limberského.

Dvojice obžalovaná z pojistného podvodu. Nitsa Moysh, žena původem z Ukrajiny, která tehdy řídila mercedes, a Xhelal Muriqi, muž ze Srbka, který seděl za volantem bentley. (2. října 2025)
Nehoda auta fotbalisty Davida Limberského se stala v úzkém železničním podjezdu mezi Loučimí a Hlubokou na Domažlicku v březnu 2019. (5. prosince 2025)
Nehoda auta fotbalisty Davida Limberského se stala v úzkém železničním podjezdu mezi Loučimí a Hlubokou na Domažlicku v březnu 2019. (5. prosince 2025)
Nehoda auta fotbalisty Davida Limberského se stala v úzkém železničním podjezdu mezi Loučimí a Hlubokou na Domažlicku v březnu 2019. (5. prosince 2025)
Pro souzené, kteří jsou ohroženi až pětiletými tresty, požadují jejich advokáti úplné očištění. „Čin uvedený v obžalobě nebyl mé klientce prokázaný, navrhuji zproštění,“ uvedl advokát Petr Morong.

Stejný verdikt požaduje i advokát Václav Hajšman pro Xhelala Muriqi. „Znalci revizního znaleckého posudku potvrdili, že nezjistili žádné nové objektivní důkazy, které by neměly k dispozici znalci předchozích dvou posudků. Pochybnosti k reviznímu znaleckému posudku bych vyjádřil na základě několika příměrů. První je prázdné plátno, jak jsem ho nazval. Policie zajistila prázdné plátno, žádné stopy. Znalci místo toho, aby tento stav konstatovali, na něj namalovali detailní obraz bitvy, sami si vymysleli rychlosti, úhly. To ale není obraz reality,“ snažil se advokát svými příměry přesvědčit samosoudce, že znalci překročili své kompetence.

Další příměr popsal jako archeologickou fantazii. „Je to jako kdyby archeolog našel kámen a na základě toho napsal studii, že na tom místě stál 35 metrů vysoký chrám, který v úterý zbořili tři váleční sloni a prostřední se jmenoval Bimbo.“

Verdikt by měl soudce vynést v příštím roce.

