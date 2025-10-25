Jízda po zadním kole a rychlost 175 km/h, motorkář přišel o řidičák

Valentýna Bílá
  7:12
Během několika dní přišlo na Domažlicku o své řidičské průkazy šest řidičů. Na průšvih si zadělali rychlou jízdou. Tři z nich řídili silná auta značky BMW. Mezi hříšníky je také motorkář, který si spletl silnici se závodní dráhou. Řítil se rychlostí 175 kilometrů za hodinu, předváděl se jízdou po zadním kole a před policejní hlídkou dokonce ujížděl.
Motorkář se řítil rychlostí přes 170 km/h, ale má na kontě i další přestupek – jel po zadním kole. | foto: Policie ČR

„Rozmohl se nám tady takový nešvar.... Hláška z českého filmu Pelíšky je možná pro někoho úsměvná, pro dopravní policisty spíše nešvar spojený s hazardem se životy, a to nejen dotčených řidičů, ale i jejich spolujezdců a nás všech – účastníků silničního provozu,“ reaguje policejní mluvčí Barbora Šmaterová na výsledek nedávné dopravně-bezpečnostní akce jejích kolegů z Domažlic.

U Draženova naměřili dopravní policisté dvaačtyřicetiletému muži za volantem Škody Octavie rychlost 172 km/h.

Několik řidičů se totiž prohnalo kolem policejních radarů takovou rychlostí, že je to stálo zadržení řidičského průkazu. Konkrétně během pěti dnů přišlo o své „papíry“ šest řidičů.

„U prvního, osmatřicetiletého řidiče vozidla BMW, naměřili policisté v obci Babylon rychlost 93 km/h. Druhému řidiči, taktéž ve vozidle BMW, naměřili policisté mimo obec na silnici II. třídy mezi Draženovem a Klenčí pod Čerchovem rychlost 168 km/h,“ poukázala na hříšníky policejní mluvčí.

Motorkář jel po zadním kole, pak si to svištěl 175 km/h

Druhý řidič dopravním policistům sice ujel, ale z dostupných informačních zdrojů si zjistili, kdo je provozovatel BMW a dotyčný se bude muset k přestupku a k tomu, kdo vozidlo v inkriminované době řídil, vyjádřit.

Ve třetím případě se jednalo o teprve devatenáctiletého řidiče vozu Audi, který se řítil po silnici I. třídy u Koutu na Šumavě ve směru na Kdyni rychlostí 147 km/h.

Stejnou rychlostí, tedy 147 km/h, upaloval i třicetiletý řidič dalšího BMW po silnici I. třídy u Chotíkova.

„Další dva řidiči se rozhodli hazardovat ještě více a silnici si spletli se závodní dráhou. Ručička tachometru jejich dopravních prostředků se musela pohybovat nad 170 km/h, jelikož dvaačtyřicetiletému závodníkovi, který jel s automobilem Škoda Octavia, naměřili dopravní policisté rychlost 172 km/h, a to na silnici II. třídy u Draženova,“ pokračuje ve výčtu hazardérů mluvčí.

Druhému, tentokrát devětačtyřicetiletému řidiči motocyklu BMW, pak policisté naměřili rychlost 175 km/h. Ten jel po silnici I. třídy ve směru na Kdyni. Když mu policisté u křižovatky na Starý Dvůr a Kout na Šumavě dávali za použití světelného i zvukového znamení na služebním vozidle výzvu k zastavení, řidič motocyklu na to zareagoval tak, že rychlost ještě zvýšil a začal jim ujíždět.

To už ho však pronásledovala další hlídka, protože spáchal jiný přestupek – jel po zadním kole. Nakonec ho zastavili a zkontrolovali v obci Prapořiště.

Všem těmto hříšníkům policisté zadrželi řidičské průkazy a jejich jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

„V případě překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, což splňují všechny tyto případy, nelze uložit blokovou pokutu na místě, ale pouze pokutu ve správním řízení ve výši 7 až 25 tisíc korun, 6 trestných bodů a zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců,“ upozornila Šmaterová s tím, že dopravní kontroly budou nadále pokračovat.

„Sundejte nohu z plynu a rychlostní limity dodržuje,“ žádá mluvčí a přidává citát od neznámého autora: Je lepší ztratit v životě vteřinu, než ve vteřině celý život!

