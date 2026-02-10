Sexuchtiví Němci naletěli volavkám, gang je zbil a okradl. Soud rozdal tresty

Petr Ježek
  15:02
Na autobusové zastávce pár kilometrů od Domažlic před třemi roky často brzdili němečtí řidiči. Domlouvali si tam sex s prostitutkami, užívat si s nimi chtěli v bytech, které měly ženy k dispozici. Jenže tam se místo divokých radovánek dočkali bití, výhrůžek a vydírání. Za napadání a okrádání sexuchtivých cizinců nyní poslal Krajský soud v Plzni osm členů gangu do vězení na tři až 7,5 roku.
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...

Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech. | foto: Policie ČR

Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé...
8 fotografií

Někteří poškození byli zbití tak, že po návratu do Německa vyhledali lékařskou pomoc. Jeden z nich dokonce potřeboval několikadenní intenzivní péči psychiatrů.

Všechny uložené tresty jsou nepodmíněné. Nejvyšší tresty dostali muži, kteří mlátili cizince. Ženy, které muže nejprve lákaly na sex, pak je vydíraly a případně i šacovaly, mají setrvat ve vězení vesměs pět let.

Část nepravomocně odsouzených mužů a žen se proti trestům odvolala hned v soudní síni. Za organizované loupeže jim hrozilo od pěti do 12 let vězení.

Prostitutka vylákala cizince do bytu, místo sexu je kumpáni zbili a okradli

Devět případů, které projednával soud, se staly ve druhé polovině roku 2022 a v lednu 2023. „Skutků bylo zřejmě daleko více, než je v obžalobě, mohly jich být desítky,“ naznačil předseda trestního senátu Jan Špeta.

Postup skupiny byl ve všech případech podobný. Volavka se na autobusové zastávce domluvila s cizincem na placeném sexu. Když dorazili k domu, žena ho zavedla do bytu v patře. Tam mu řekla, aby se svlékl a připravil.

Muž se pak ale dočkal úplně jiného druhu vzrušení. „Do místnosti vstoupili další žena s muži. Po cizinci požadovali zaplacení tisíc eur, aby mohl odjet domů. Jeden muž naznačoval, že mu uřízne hlavu. Jedna z žen mu z kapsy kalhot vyndala peněženku a z ní částku 280 eur, občanský a řidičský průkaz,“ popsal jeden z případů soudce.

Parta podle rozsudku několikrát použila trik s červenou barvou připomínající krev, kterou prostitutka rozlila v pokoji. Když pak komando mužů a žen vtrhlo do pokoje, překvapené cizince si vyfotili i s červenou skvrnou a tvrdili jim, že souložili s teprve třináctiletou dívkou. Hrozili, že fotku předají policistům, pokud jim nedají mobily, další věci a peníze, které chtějí.

Do akcí se zapojoval také mladistvý hoch

V dalším zdokumentovaném případu řekla volavka cizinci, že si jde do vedlejší místnosti pro kondom. Do pokoje pak vtrhla skupina mužů a žen, která cizince zmlátila a prošacovali mu peněženku. Protože u sebe neměl tolik peněz, kolik si násilníci představovali, jedna z žen s ním pak jela až k bankomatu, kde dohlížela na to, aby vybral hotovost a tu jim předal.

Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech.
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech.
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech.
Ve vazbě skončilo sedm lidí, kteří se na Domažlicku zaměřili na sexuchtivé klienty. Místo sexu se ale muži dočkali výprasku a partička jim ukradla vše, co měli při sobě a v autech.
8 fotografií

„Poškození byli ve složité pozici, když pak na policii na fotografiích při rekognici měli poznat, kdo je mlátil a kopal do nich. Sami ale šli téhle situaci naproti, když navazovali kontakt s volavkami,“ podotkl soudce.

Když policisté v únoru 2023 podezřelé pozatýkali, kromě mužů a žen ve věku zhruba od 20 do 50 let želízka zaklapla také na rukou mladistvého, kterému tehdy bylo 16 let.

I když je dnes už dospělý, obviněný byl jako mladistvý. V jeho případě zákony nedovolují zveřejnit žádnou informaci vedoucí k jeho případné identifikaci ani jestli soud v jeho případě nějak rozhodl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Oscarový Zdeněk Svěrák oslaví 90. narozky v éteru. Autor, který stál u kolébky Cimrmanů i kultovních filmů

Zdeněk Svěrák a filmové trofeje. Tentokrát pózuje s cenou z filmového festivalu...

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel oslaví 90. narozeniny s Českým rozhlasem. Přímý přenos zamíří i do více než stovky kin.

10. února 2026

Led na přírodních nádržích v Brně už není dostatečný, upozorňují strážníci

ilustrační snímek

Led na přírodních vodních nádržích v Brně není kvůli oteplení v posledních dnech dostatečně silný, strážníci vstup na něj nedoporučují. Na Brněnské přehradě...

10. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

10. února 2026  15:44

Švancara chtěl za Lužánkami fotbalové centrum, hřiště však bude jen jedno a jinde

Vizualizace plánované podoby tréninkového centra za Lužánkami.

Tréninkové centrum pro mladé fotbalisty se čtyřmi hřišti i zázemím plánoval vybudovat bývalý ligový útočník Petr Švancara na chátrajícím stadionu za Lužánkami v Brně. Jeho plán dokonce získal podporu...

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Lopatu do ruky a škodu odpracovat. Mladíci opravili tratě, které poničili autem

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Driftování v lyžařském areálu v Jizerských horách mělo pro viníky dohru. S lopatou v ruce museli ještě v noci dávat do pořádku tratě, které svým počínáním zničili. Museli spěchat, aby se o několik...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. Na snímku podnikatel...

Větrná elektrárna, která stojí v Doksanech na Litoměřicku jen pár desítek metrů od domů, je černou stavbou. Krajský stavební úřad v Ústí nad Labem potvrdil, že třicetimetrový stožár vznikl bez...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Sníh v zoo si některé druhy užívají, pro exotické žirafy je nebezpečný led

Králové hor ve svém živlu. Irbisové (levharti sněžní) mají díky husté srsti a...

Pro návštěvníky zoologických zahrad se může jevit zima jako relativně „mrtvé období“. Jenže pořád je dost druhů, které chlad doslova milují. A takové má pochopitelně ve svém repertoáru také jihlavská...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Jaro dorazí do kraje jen na pár dnů, ptáci ho už ale vítají zpěvem

Jako český papoušek bývá občas díky svému zbarvení a mohutnému zobáku označován...

Do Česka v průběhu nadcházejících dnů dorazí jaro. Ale jen na chvíli. Podle aktuálních předpovědí budou v polovině týdne odpolední teploty v Karlovarském kraji šplhat až k 8 stupňům, o víkendu se ale...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Valach se svojí hlavou. Čunek se neshoduje s vedením, lidé z kraje za ním stojí

Jiří Čunek zvítězil podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole....

Když vsetínský lidovecký starosta a senátor Jiří Čunek komentuje politické dění, stále častěji se rozchází s vedením strany. A jihomoravský hejtman Jan Grolich, který chce na dubnovém sjezdu...

10. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hasiči v Plzeňském kraji měli meziročně o 1412 událostí méně, přibylo požárů

ilustrační snímek

Hasiči v Plzeňském kraji měli loni 10.252 zásahů, meziročně o 1402 méně a nejméně za posledních pět let. Mírně stoupl počet požárů, o 6,5 procenta, o 13,7...

10. února 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Aš opraví bývalou hasičskou zbrojnici, do které přesune infocentrum

ilustrační snímek

Aš na Chebsku chystá přesun městského infocentra do budovy bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí, kde sídlí i muzeum. ČTK to dnes řekl místostarosta...

10. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.