Domov pro seniory v Janovicích na Klatovsku se horku brání vodní mlhou i nanuky

Vodní mlhou na terase, melouny a nanuky v jídelníčku nebo využitím systému pro odvod kouře při požáru k ochlazení budovy se tropickým vedrům brání domov pro seniory v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Opatření pomáhají jeho zhruba 230 klientům zvládat vysoké teploty bezpečně a pohodlně. Domov mění také pitný režim seniorů, skladbu stravy, organizaci aktivit i způsob péče o nejzranitelnější. ČTK to dnes řekl ředitel janovického domova Clementas Lukáš Bardon.
Kvůli horku, které se má v následujících dnech blížit teplotním rekordům, už v domově naplno fungují opatření, která mají seniorům pomoci zvládnout horka co nejbezpečněji. "V létě klademe ještě větší důraz na dostatečný příjem tekutin a lehčí stravu. Zařazujeme více čerstvého ovoce a zeleniny, sezonní produkty, melouny, zmrzliny a nanuky. Pokud to klientům vyhovuje, nahrazujeme některé teplé večeře studenými variantami. Snažíme se, aby strava byla nejen výživná, ale také osvěžující a atraktivní," řekl nutriční terapeut Jaroslav Uher.
Podle něj je důležité respektovat také individuální zvyklosti seniorů. "Někdy se stává, že jim pečující chtějí nabídnout něco nového v domnění, že jim tím prospějí, ale klient to odmítne, protože danou potravinu nezná. U lidí s demencí je navíc důležité zajistit dostatečný příjem energie a živin, protože jejich potřeby bývají často vyšší, než si veřejnost uvědomuje," dodal.
Domov také mění zdravotní péči a sledování zdravotního stavu klientů. "Pečlivě sledujeme pitný režim klientů a jejich celkový stav. U seniorů v paliativní péči například využíváme také zmrazené nápoje nebo ledové kostky z oblíbených nápojů, které pomáhají nejen s hydratací, ale také přinášejí úlevu a komfort," řekla staniční sestra Martina Kolářová.
Kromě stravy a pitného režimu janovický domov přizpůsobuje také denní program. "Venkovní aktivity přesouváme do ranních hodin, kdy jsou teploty ještě příjemné. Klienti si mohou užít pobyt v zahradě, procházky nebo společné aktivity venku, aniž by byli vystaveni největšímu horku," řekl Bardon. Na terase mohou využívat vodní mlhu. "Když jsou vedra nejvyšší, spustí zaměstnanci Clementas požární odtah, který celým domovem prožene studený vzduch," uvedl. Systém požárního odtahu slouží pro odvod kouře i tepla a umožňuje bezpečnou evakuaci lidí i zásah hasičů.