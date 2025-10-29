Na D5 u Tachova vyměnili starý beton z 90. let, půlroční omezení skončilo

Petr Ježek
  14:32aktualizováno  14:32
Končí letošní oprava dálnice D5 na Tachovsku za miliardu korun. Stavbaři od konce března do středy 29. října kompletně vybourali betonovou vozovku z let 1996 a 1997 a položili nový beton v úseku dlouhém 17 kilometrů. Nový povrch dostala dálnice ve směru od hranice s Německem na Plzeň v úseku od Přimdy až k mostu u Málkovic.
Provizorní zábrany začali silničáři odstraňovat už 27. října.

Provizorní zábrany začali silničáři odstraňovat už 27. října. | foto: ŘSD

Nejprve stavební firma zrekonstruovala sedmikilometrový úsek mezi sjezdem na Novou Hospodu a Málkovicemi, na ten se auta vrátila na začátku července.

V polovině prvního prázdninového měsíce začala velká modernizace navazujících deseti kilometrů mezi Přimdou a Novou Hospodou. V opravovaných úsecích jezdila veškerá doprava obousměrně jen v jedné polovině dálničního profilu.

Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

„V pondělí 27. října začalo postupné odstraňování dočasných zábran a dopravního značení. Dnes odpoledne by měli řidiči projíždět celým úsekem už bez dopravních omezení,“ řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

ŘSD postupně rekonstruuje všechny úseky dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem. Beton už je podle expertů na konci své životnosti, lokální opravy a výspravy už nestačí.

Kromě toho, že řidiči budou jezdit po novém povrchu, jízda by měla být i bezpečnější. Namísto klasických kovových středových svodidel sem stavebníci vyskládali vysoká betonová svodidla. (6. června 2025)
„Součástí opravy byla i výměna a doplnění svodidel na krajnici. Ve středovém dělicím pásu byla původní kovová svodidla ve většině úseku nově nahrazena betonovými. Vyměněné jsou odvodňovací žlaby, vyčištěné propustky, opravené mosty, obnovené oplocení podél dálnice a k SOS hláskám jsou nové chodníčky,“ vypočítal Koloušek.

Jedna oprava D5 na Tachovsku skončí, druhá začne. Silnice bude bezpečnější

Více než 17 kilometrů dlouhý opravovaný úsek ŘSD nakonec rozdělilo na dvě stavby. Když dokončili první úsek, až pak se pustili do druhého.

„Přemýšleli jsme, zda tyto dvě akce neudělat zároveň. Přiklonili jsme se k tomu, že proběhnou po sobě, nejdříve tři měsíce jedna a pak tři měsíce druhá. Prakticky celou stavební sezonu se zde bude opravovat dálnice D5, která je ve zmíněných úsecích na kraji své životnosti. Nemáme z toho radost, ale ta dálnice se opravit musí. Intenzity dopravy tam nejsou tak zásadní, určité zdržení na trase mezi Plzní a Rozvadovem to ale bude,“ popsal na přelomu letošního ledna a února šéf ŘSD Radek Mátl.

Nový povrch by měl vydržet další desítky let. Po téměř 30 letech již stavbaři mají jiný postup, než při budování betonové dálnice na hranici s Německem. V 90. letech používali technologii, kdy po tuhnoucím betonovém povrchu přetahovali hrubou jutovou tkaninu, která mírně zdrsnila povrch.

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

„Ale to se časem ojelo. Po zkušenostech ze zahraničí jsme začali s vymetaným betonem, kdy se v určité části tuhnoucího procesu povrch vymetá speciálními ocelovými kartáči. V úseku, na kterém nyní pracujeme, se asi po 15 dnech od položení finální vrstvy bude povrch brousit. Tím vznikne povrch připomínající jemný manšestr,“ popsal v srpnu stavbyvedoucí ze společnosti Colas Jiří Kovář, který dálnici na Tachovsku budoval už v 90. letech minulého století.

Protože veškerá doprava byla v místech prací obousměrně převedena jen do jedné poloviny dálničního profilu, porucha auta i jakákoli nehoda znamenala velký dopravní kolaps. Navíc 21. srpna tam záchranáři zasahovali u těžké havárie, kdy řidička obytného vozu zezadu narazila do kamionu a při nehodě zemřela. Hasiči měli velké problémy, aby se na místo dostali. Provoz na dálnici tato událost zastavila téměř na šest hodin.

23. června 2025

