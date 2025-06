Méně kroužení, více míst. Plzeň řeší problém výstavbou parkovacích domů

Po dokončení v něm bude místo pro 433 aut. „Parkovací dům je nedílnou podmínkou pro budoucí bytovou výstavbu, která na Světovaru vznikne. Věřím, že tak budou alespoň částečně saturovány potřeby nejen rezidentů, ale také obyvatel Slovan a návštěvníků Plzně. Přál bych si, aby do budoucna velkokapacitní parkoviště vzniklo v každém větším plzeňském obvodě,“ řekl loni při zahájení stavby za 200 milionů korun primátor Roman Zarzycký.

Parkovací dům se třemi patry pod úrovní terénu a pěti nadzemními má být dokončen v listopadu příštího roku. Bude mít zelenou střechu. Technický náměstek primátora Pavel Bosák podotkl, že všechna stání v něm budou placená. Město před několika dny spustilo i stavbu blízkých obytných domů, jejichž obyvatelé by měli parkovat zejména tady.

Na Lochotíně je v zárodku stavba třípodlažního parkovacího domu namísto klasického parkoviště u obchodního domu Atom. Ten bude mít po dokončení v příštím roce 173 parkovacích míst.

„Jejich nedostatek je jedním z největších současných problémů ve městech, a právě proto hledáme řešení, která by jednotlivým lokalitám ulevila. Tento objekt významně zvýší kapacitu o zhruba sedm desítek míst,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Stavba za 92 milionů začala 11. června, budování parkovacího domu má trvat 10 měsíců. Ze 173 navržených parkovacích míst pro osobní automobily bude deset vyhrazeno pro vozidla zdravotně znevýhodněných, dále tam budou tři místa pro motocykly a 12 pro bicykly.

I tady se bude za parkování platit. Horní část parkoviště bude ve stejném parkovacím režimu, jako je v okolních ulicích, ve spodní části parkovacího domu bude kombinace dlouhodobého a placeného stání.

40 lokalit pro parkovací domy

Z poslední zveřejněné aktualizace generelu dopravy v klidu z roku 2021 odborníci vytipovali ve čtyřech největších městských obvodech na 40 lokalit, kde by v budoucnosti mohly vyrůst parkovací nebo polyfunkční domy s částí určenou pro parkování.

Mezi nimi jsou například místa pro parkovací dům u borského areálu fakultní nemocnice, ve Skupově ulici u obchodního centra Luna, v Doubravce odborníci našli potenciální místa pro stavby parkovacích objektů v Železničářské, Dílenské, Masarykově nebo v ulici Nad Týncem. Hned tři parkovací domy by mohly vyrůst ve Studentské ulici na Košutce, další tři na Vinicích, v Bolevci je vytipováno hned pět míst. Do 10 let vznikne ale jen zlomek z nich.

„Kromě již zahájených staveb – Atom a Světovar – je další na řadě stavba ve Skupově ulici na Borech, tam se začne příští rok. Nyní se projektuje parkovací objekt v Kotkově ulici, studie se dělá v Hodonínské. Nově jsme vymysleli lokalitu u Hlavního nádraží, kde máme studii kombinovaného parkovacího domu a mezinárodního autobusového terminálu,“ vypočítal náměstek pro dopravu Aleš Tolar.

U ledu zatím zůstává stavba parkovacího domu u bazénu na Slovanech. Projekt je sice hotový, ale odhadované náklady na vybudování jednoho parkovacího místa by podle informovaného zdroje vyšly výrazně dráž než u podobných parkovacích domů, které už fungují nebo jsou ve výstavbě.

Ve hře jsou i soukromníci

Kromě města stavějí patrová parkoviště nebo rovnou parkovací domy i společnosti provozující obchodní centra. Zatímco na městských zpoplatněných parkovištích nebo parkovacích domech se platí za každou hodinu, soukromí provozovatelé mívají v parkovacích domech se závorou většinou první hodinu, nebo první dvě hodiny zdarma, platí se až po uplynutí téhle doby.

Soukromá společnost například provozuje velký parkovací objekt v Částkově ulici na Slovanech u čerpací stanice, kde dříve fungoval autosalon. Zvýhodněná jsou dlouhodobá parkování.

Kam se bude parkování v Plzni dál ubírat? Dlouhodobé vize počítají s rozšiřováním oblastí placeného parkování v ulicích. V generelu z roku 2021 je mimo jiné pro budoucnost zakreslená hranice zpoplatněného parkování na Slovanech od centra Plzně až k tramvajové vozovně ve Slovanské aleji. Nově bude zpoplatněna parkovací zóna na velké ploše pod mostem Generála Pattona v rozšířeném centru Plzně.

Při hledání nových lokalit pro patrové parkovací domy specialisté vytipovali například současné velké parkoviště v sadech Pětatřicátníků, kde by mohl mít parkovací dům podzemní patra, několik by jich mohlo být i nad úrovní terénu.

Testování míst nevyloučilo například čistě podzemní parkovací dům na náměstí T. G. Masaryka mezi Klatovskou a budovou banky a školy. Další rezervní plochou, kde by mohla parkovat auta v podzemí, je podle studie nezastavěná plocha na Anglickém nábřeží mezi Komerční bankou a řekou Radbuzou. Dříve tu byla socha Stalina a nyní je tam Památník obětem komunistického teroru. Parkovací místa jsou součástí projektu nové čtvrti na místě bývalého Domu kultury.

Dlouhodobým cílem je, aby lidé přijíždějící auty do Plzně parkovali na záchytných parkovištích na okrajích města a dál pokračovali městskou dopravou. Pro lidi s předplatným na MHD je výhodnější parkování na záchytných parkovištích za borskou věznicí nebo na náměstí Emila Škody.

Jako záchytné parkoviště se nabízí ve směru od Prahy to stávající u Ústředního hřbitova. Jenže záchytné parkoviště potřebuje, aby od něj jezdily spoje MHD v krátkých intervalech. To trolejbus č. 11 ale nesplňuje.