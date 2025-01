Bateriová budoucnost. České dráhy představily nové jednotky pro Plzeňský kraj

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

První čtyři tyto jednotky jezdí od 15. prosince v Moravskoslezském kraji. Podle slov náměstka generálního ředitele Českých drah Jiřího Ješety najely za 40 dní provozu už 65 tisíc kilometrů.

Protože mají jak pantograf, tak bateriovou výbavu, mohou vyjet i na neelektrifikované regionální tratě, aniž by museli cestující přestupovat do motorových souprav.

Z Ostravy do Studénky jedou pod „dráty“ a odtud na baterie 54 kilometrů tam i zpět. A během 35 kilometrů jízdy pod vedením se opět plně nabijí. Kromě trolejí se nabíjejí rekuperací při brzdění nebo z mobilních dobíjecích stanic. Plně se dobijí do 30 minut.

České dráhy již objednaly od Škodovky dalších 15 vozů, které budou k dispozici na konci roku 2026. To už nejsou přestavěné RegioPantery, ale nové bateriové vlaky, které se začínají vyrábět.

Vlaky mají dojezd 80 kilometrů pro jízdu maximální rychlostí, což je v bateriovém režimu 120 kilometrů v hodině, pod elektrickou trakcí 160 km/h. Protože se na lokálních tratích jezdí většinou do 80 km/h, je dojezd delší než 80 kilometrů.

Plzeňský kraj už s Českými dráhami také jedná o nasazení bateriových jednotek na menší odbočné tratě do Radnic, Bezdružic nebo Mirošova.

„Máme dlouhodobou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy s Českými drahami pro léta 2023-2033 a uvažujeme o tom, že bychom někdy v polovině platnosti této smlouvy nasadili bateriové vlaky. Jedna z variant je spoj z Radnic do Plzně a pak přes Pňovany do Bezdružic, ta druhá pak z Mirošova do Rokycan, Plzně a přes Nýřany do Heřmanovy Hutě,“ vysvětlil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

To jsou podle něj tratě, kde by vlaky jezdily částečně pod dráty a částečně na baterie. „Do Heřmanovy Hutě je z Nýřan sice plánovaná elektrizace, ale my bychom tam bateriové vlaky nasadili, než bude hotova,“ podotkl Čížek.

Ten doplnil, že kromě čistoty provozu a využitelnosti pro neelektrifikované tratě je výhodou fakt, že na tratích, které kraj vybral, není třeba dělat žádná další opatření - nebude třeba stavět rychlonabíječky a podobně, protože potřebné úseky by jednotky zvládly s dostatečnou rezervou.

Bateriový vlak je draží než elektrický. „Stejné dvouvozové elektrické RegioPantery jsme kupovali za 117 milionů Kč, tenhle (bateriový) stál 154 milionů korun. Ale jsou to ceny let 2018 a 2019. Dalších 15, které jsme loni kupovali pro Moravskoslezský kraj, stály 169 milionů za jednu soupravu. Dnes už předpokládáme hodnotu kolem 180 milionů,“ řekl Ješeta.

Místopředseda představenstva Škoda Group Tomáš Ignačák konstatoval, že Česká republika je ve střední Evropě lídr v nasazení bateriových vlaků. Nyní o nich podle jeho slov uvažuje řada dalších zemí - například Slovensko, Polsko nebo země v Pobaltí.

Škoda Group vyráběla akumulátorové lokomotivy už ve 30. letech minulého století. „Máme obrovskou tradici ve využití bateriových pohonů. Škoda vyrábí trolejbusy, které kombinují napájení z trolejí s bateriemi. V Turecku jezdí už deset let naše tramvaje s bateriovým pohonem, protože zákazník chtěl řešení, které mu umožní projet centrem města, aniž by musel budovat troleje. Pro tuto technologii jsou spousty aplikací a věříme, že má budoucnost,“ konstatoval Tomáš Ignačák.

Podle jeho slov je dodací doba bateriových vlakových jednotek okolo dvou a půl roku, na lhůtách se dodnes negativně podepisují problémy dodavatelů z doby covidové pandemie. Hliníkové karosérie vyrábí Škoda Group v ostravské vagónce, podvozky a elektrovýzbroj v Plzni.