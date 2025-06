Autor: iDNES.cz , ČTK

16:42 , aktualizováno 16:42

Třiapadesátiletý motorkář v neděli havaroval u Železné Rudy na Šumavě na olejové skvrně. Dostal smyk, upadl a narazil do protijedoucího osobního vozu. Transportoval ho vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice, řidiče automobilu i jeho spolujezdkyni odvezly do nemocnice sanitky, řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.