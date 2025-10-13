„Mne by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Nejspíše zadali zakázku na výrobu této tabule Vietnamcům,“ píše s úsměvem autor fotografie cedule, kterou umístil na sociální síť.
Modrá informační značka visí nad dvouproudovou silnicí I/27 na konci sadů Pětatřicátníků ve směru na Karlovarskou třídu.
Pod snímkem, kde místo Lochotín je napsáno Lochótin, se na sociálních sítích ihned rozjela diskuze. Někteří si chybně postavené čárky vůbec nevšimli, jiní vtipně glosují, jestli tam třeba hodně nefoukalo a čárka zkrátka popojela.
„A já myslela, že mám flek na mobilu... Není to nějaká plzeňská hantýrka?... Tak to asi montují mimoplzeňské firmy,“ píšou další lidé v komentářích.
Jiní naopak chápou, že se chybička mohla vloudit. Ale diví se, že ji nikdo neodhalil včas. Podle jednoho pisatele je tam minimálně půl roku.
Ani plzeňské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je vlastníkem komunikace první třídy, si chyby nevšimlo. Mluvčí Adam Koloušek přiznal, že k chybám od výrobce cedulí občas dochází. Většinou se pak dané místo s chybou přelepí.
Podle Jana Webera, vedoucího oddělení oprav a údržby z plzeňského ŘSD, se cedule vyměňovala už v minulém roce. Konkrétní nebyl.
„Velkoplošná značka byla osazena minulý rok. Uplatnili jsme její opravu v rámci záruční doby,“ vysvětlil Weber s tím, že při opravě bude nutné vypnout trolejové vedení a použít vysokozdvižnou plošinu. „Odhaduji proto realizaci opravy do jednoho měsíce,“ uzavřel.
