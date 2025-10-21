Nevidomého muže zradila vybitá navigace, strážníci mu pomohli najít domov

Autor: vb
  13:22aktualizováno  13:22
Do velkých nesnází se o víkendu dostal nevidomý muž z Plzně. V noci na ulici se mu vybil mobil i s navigací, která ho měla bezpečně nasměrovat domů. Strážníci ho nemohli najít ani podle druhého mobilního telefonu.
Fotogalerie

Nevidomý muž spoléhal na navigaci v mobilu, která ho měla navést domů. Jenže mobil se vybil... (20. října 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Nevidomý muž zavolal na linku 156 v neděli po druhé hodině v noci. Nejistým a rozechvělým hlasem strážníkům vyprávěl, že se vrací domů ulicí Školní na Doubravce a pomoct mu v tom měla navigace v mobilu. Jenže přístroj se vybil a on si neví rady.

„Bez orientace a bez pomoci zůstal stát uprostřed noci,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Nevidomého muže zradil mobil i s navigací. Najít domov mu pomohli strážníci. (20. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Strážníci na operačním oddělení se ihned snažili zjistit přes Portál bezpečí, kde se muž nachází. „Bez dat to ale nebylo možné. Polohu nešlo určit ani podle druhého mobilního telefonu, který měl u sebe. Každá vteřina se vlekla a s přibývajícím časem vzrůstala obava, aby se muži něco nestalo,“ pokračovala mluvčí.

Za nevidomým mužem se tedy rychle vydala místní hlídka z Doubravky. Dostala popis, jak muž vypadá a co má na sobě, a prohledávala místa, kde se podle všeho naposledy pohyboval.

Naděje svitla ve chvíli, kdy ho kamery zaměřily na křižovatce ulic Masarykova a V Homolkách. Strážníci k němu ihned zamířili a o chvilku později už stáli u něj. „Jste v bezpečí, pane, pomůžeme vám,“ zaznělo z úst strážníků do tmavé noci a následně ho doprovodili až domů.

21. října 2025  13:22,  aktualizováno  14:07

