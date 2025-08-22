Problémy začaly už na jaře. Obyvatelům panelového domu došla trpělivost a zavolali na seniora strážníky. Ti přiznali, že si v první chvíli mysleli, že to ani nemůže být pravda. O opaku je ale přesvědčil všudypřítomný zápach.
„Stížnost nebyla rozhodně přehnaná. Tráva pod oknem byla vypálená, parapet oznamovatelky znečištěný,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
Navíc partner ženy, která si strážníkům stěžovala, byl přímým svědkem toho, jak senior vylévá z okna z misky nějakou tekutinu.
Strážníci si pro vysvětlení za mužem, kterého z vylévání moči sousedé podezřívají, došli, ten ale veškerá obvinění popřel a tvrdil, že s celou aférou nemá nic společného.
Protože neměli dostatek důkazů k tomu, aby šetření uzavřeli a bezpečně určili viníka, celou záležitost předali pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku příslušnému správnímu orgánu. Ten zatím ve věci nerozhodl.