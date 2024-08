Senior nevybral zatáčku. Auto utopil v nádrži, z vody koukala jen střecha

Do nádrže plné vody hned pod obecním úřadem v Draženi na severním Plzeňsku vletělo ve středu kolem tři čtvrtě na jedenáct dopoledne modré osobní auto. Vůz podle prvních zpráv prorazil po smyku zábradlí a zmizel pod vodou.

Mluvčí hasičů Petr Poncar informoval, že než na místo dojela záchranářská auta, lidi z utopeného vozu dostali ven svědci.

Podle prvních zjištění policistů auto s největší pravděpodobností dostalo při průjezdu zatáčkou smyk. „Nejprve přejelo do protisměru, pak na trávu, kde narazilo do kovového zábradlí, a následoval pád do vodní nádrže. Řidiče a dva spolucestující si převzali záchranáři do své péče,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Protože zraněný devětasedmdesátiletý šofér nebyl podle policistů schopný dechové zkoušky, policisté nařídili, aby mu v nemocnici odebrali krev. Na případu dál pracují dopravní policisté z územního odboru Plzeň-venkov.

Z modrého auta koukala z vody jen střecha a otevřený kufr. Mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl, že povolali ze stanice Plzeň-Košutka speciální vyprošťovací automobil, aby osobní auto vylovili a dostali na břeh.