Přepraví léky i nosítka. V Plzni testují profesionální dron, pomůže záchranářům

Valentýna Bílá
  11:02aktualizováno  11:02
Odborníci z plzeňské skupiny Drony SIT posouvají využití bezpilotních letounů dál. Kromě přepravy zdravotnického materiálu jsou schopni přepravit hasičům do špatně přístupného terénu technické vybavení, vodu, potraviny nebo nosítka až do hmotnosti 40 kilogramů. Při prvním ostrém cvičení byl profesionální dron až o 11 minut rychlejší než sanitka při doručení antihistaminika při simulované alergické reakci.

Dron, který dokáže přepravit materiál do hmotnosti 30 kg, má označení DJI Flycart 30. S takovou zátěží dokáže letět až 18 minut. V krajních situacích může přepravit až 40 kg, to pak může letět 9 minut.

Původně hasiči používali bezpilotní letouny při monitoringu větších požárů, hledali skrytá ohniska a využívali termovizi. Nyní se pustili s plzeňskými dronaři do nového projektu. Transportní dron DJI Flycart 30, který slouží k přepravě větších nákladů, které by běžné drony neunesly, nasadili při cvičení požáru většího rozsahu v přírodě.

„Úspěšně jsme otestovali přepravu technického vybavení, jako jsou různé armatury, pomocné prvky hadicového vybavení, čerpadla, speciální D program, což je batoh o hmotnosti přibližně 28 kilogramů určený k dotažení vody do špatně přístupného terénu,“ popsal Pavel Musil, ředitel územního odboru Plzeň Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Zdravotníkům mají pomáhat drony, pacientovi doručí obvazy či defibrilátor

Dronaři také cvičili zásah při simulaci alergické reakce u zasahujícího hasiče. Antihistaminika pomocí dronu doručili o 11 minut dříve než vozidlo záchranné služby pozemní cestou. „To už je znát,“ reagoval na skvělý čas doručení léku jeden ze zasahujících hasičů.

„Zkoušeli jsme simulovat i úrazový stav jednoho našeho hasiče, kdy nám dronaři přemístili prostředky pro záchranu života v řádu několika jednotek minut,“ doplnil výčet testování Musil.

Standardně je dron dodáván s přepravním boxem, plzeňští dronaři ho ale nahradili navijákem, aby měl širší a univerzálnější použití. „Buď s ním můžeme v místě zásahu fyzicky přistát, nebo pokud to nelze, můžeme pomocí navijáku položit na zem pouze náklad. Ten jsme schopni bezpečně odepnout bez zásahu člověka,“ vysvětlil odborník z Drony SIT.

Drony jsou nejen pro zábavu, v Plzni je naučili pomáhat složkám IZS

Plzeňští hasiči mají jednu velkou výhodu. „Díky tomu, že dronaři z Plzně jsou v této oblasti průkopníky, spoustu nových prvků, které se teprve zavádějí, mohou složky Integrovaného záchranného systému v Plzni využívat při zásazích jako první v republice,“ vyzdvihl výhodu Musil.

Transportní dron zakoupilo město Plzeň v loňském roce. Prvotním záměrem bylo ho využívat hasičským záchranným sborem například při záplavách k dopravování zásob potravin a pitné vody lidem, které voda uvěznila. Dron unese třeba záchranné vesty, ale i další nutné vybavení pro nouzové využití obyvatel.

Dnes je jeho využití ale daleko širší. „Reálně s ním testujeme transport přístrojů AED a dalšího zdravotnického vybavení,“ uvedl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií (SIT) města Plzně, pod kterou Drony SIT patří.

Drony využívají záchranáři od loňského roku. Přepravují jim zdravotnický materiál do míst, kam by se sanitky či čtyřkolky dopravily špatně, nebo vůbec. „Při těchto modelových situacích se nám jasně ukazuje, že je možné dopravit zdravotnické přístroje, materiál a prostředky podstatně rychleji než běžně dostupnou technikou,“ potvrdil Radek Tyr, vedoucí pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

18. února 2025
Transportní dron DJI Flycart 30 dokáže přepravit materiál až do hmotnosti 30 kg. Je pomocníkem pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
Transportní dron DJI Flycart 30 dokáže přepravit materiál až do hmotnosti 30 kg. Je pomocníkem pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
Transportní dron DJI Flycart 30 dokáže přepravit materiál až do hmotnosti 30 kg. Je pomocníkem pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
Transportní dron DJI Flycart 30 dokáže přepravit materiál až do hmotnosti 30 kg. Je pomocníkem pro všechny složky integrovaného záchranného systému.
9 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje, kde tento týden zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dotačních podvodů obvinila několik lidí.

12. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kuchyň a jídelna ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukci za 49 milionů Kč

Kuchyň a jídelna v Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně je po rekonstrukcí za 49 milionů korun. Kromě dispozičních úprav byly součástí přestavby i nové...

12. září 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Každý čtvrtý žák osmé třídy ve Zlínském kraji nemá představu o budoucím oboru

Téměř každý čtvrtý žák osmé třídy základní školy nemá představu o tom, jakému oboru by se chtěl věnovat. Vyplývá to z výsledků projektu Kariérní kompas, který...

12. září 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.