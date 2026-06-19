Dva roky po rozsudku v kauze Berbra a spol. není jasné, kdy začne odvolací soud

Ani dva roky poté, co plzeňský okresní soud vynesl rozsudek v kauze fotbalové korupce kolem bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra, není jasné, kdy Krajský soud v Plzni zahájí odvolací řízení. Rozsáhlý spis totiž už od loňska studuje soudce krajského soudu. Termín a počet nařízených jednání zatím nelze určit ani odhadem, řekl na dotaz ČTK mluvčí soudu Jakub Štverák.
Soudce zpravodaj Marcel Žán, který na krajském soudu materiály studuje, má dokonce kvůli obsáhlosti spisu pozastavený přísun jiných případů. "Dle informačního systému pro vrchní a krajské soudy přesahuje spis 11.100 stran. V momentální situaci dochází ke studiu veškerých podkladů," dodal Štverák.
V dubnu 2023 stanulo před okresním soudem 21 obžalovaných, které státní zástupce vinil z úplatkářství kvůli ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí fotbalové ligy ve prospěch klubu Slavoj Vyšehrad. Berbr stál podle žalobce v čele organizované zločinecké skupiny, která uplácení řídila. Rozsudek si obžalovaní vyslechli 19. června 2024. Soud nakonec uznal někdejšího nejmocnějšího muže českého fotbalu Berbra vinným jen z dalšího žalovaného skutku, a to ze zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, nikoliv však z podplácení a pomoci k podplácení za účelem ovlivňování zápasů a z účasti v organizované zločinecké skupině. Vyměřil mu podmíněný tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou, pokutu dva miliony korun a zákaz výkonu funkce statutárního zástupce spolku na tři roky.
Ve vězení by měl podle rozsudku skončit jen bývalý sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz. Za úplatkářství a pomoc ke zpronevěře dostal čtyřletý trest a pokutu 400.000 korun. Trest je souhrnný, protože byl už dříve podmínečně odsouzen v Praze za podvod v kauze manipulace zakázek Českých drah. Ostatní obžalovaní, převážně fotbaloví rozhodčí, asistenti a delegáti, dostali za úplatkářství většinou peněžité tresty a zákazy činnosti. Jen vypracování písemného znění rozsudku trvalo soudci okresního soudu několik měsíců.
Proti rozsudku se podle Štveráka odvolalo 16 obžalovaných a také Vrchní státní zastupitelství v Praze. "Příčinnou takto dlouhých prodlev je rozsáhlost spisového materiálu, zejména pak množství argumentace odvolatelů," řekl mluvčí. K soudu také dorazily například stížnosti proti protokolaci případu.
Berbr, který vždy vinu v korupční kauze odmítal, mezitím stanul znovu před soudem. V dubnu začal pražský soud řešit obžalobu z podvodu v kauze dezinfekce fotbalových stadionů. Berbr se spolu s dalšími pěti lidmi, fotbalovou FK Příbram a třemi firmami zpovídá kvůli zakázce za zhruba 9,9 milionu korun, u které podle státního zástupce vítězná firma vyfakturovala peníze za fiktivní práce. I v tomto případě Berbr vinu odmítl.