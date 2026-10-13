Dva z velkých obvodů Plzně už mají koalice, Lochotín i Slovany povede ANO

Dva z velkých plzeňských obvodů už mají domluvené koalice. První sídlištní obvod Lochotín bude pokračovat s dosavadní koalicí v čele se starostkou Ivanou Bubeníčkovou z ANO. Druhý obvod Slovany, dosavadní baštu ODS, povede poprvé starosta z ANO, Jindřich Blažek. ČTK to dnes řekl primátor Plzně a šéf ANO Roman Zarzycký, který vede za ANO jednání v obvodech. Vítězná ODS se na Slovanech rozdělila, polovina z osmi zvolených zastupitelů půjde do koalice, polovina do opozice.
Na magistrátu se ANO, které volby ve městě vyhrálo, v neděli spojilo se STAN a Pro Plzeň a Zarzycký deklaroval, že jeho hnutí bude mít starosty všech čtyř velkých obvodů. Jednání v centrálním třetím městském obvodě i ve čtvrtém obvodě Doubravka, kde mělo ANO starosty i dosud, stále pokračují.
"Mohu říci, že koalice na Jedničce zůstává stejná, na stejné platformě jako byla minule, to znamená ANO bude mít starostku a místostarostu, v koalici je s hnutím Pro Plzeň, které se spojilo s lidovci, a bude mít místostarostu, a s Piráty, kteří budou mít také místostarostu," řekl Zarzycký. Místostarostou by tak měl nadále být Miroslav Šuma z ANO, Jiří Uhlík z Pro Plzeň a neuvolněným místostarostou Jiří Rezek za Piráty. Dohodu potvrdil ČTK i Uhlík.
Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1 má 33 členů. ANO volby se ziskem 34,33 procenta hlasů vyhrálo a má 12 mandátů, druhá ODS má pět mandátů, stejně jako těsně třetí STAN. Pro Plzeň s lidovci dostali čtyři mandáty, koalice Chceme Plzeň (TOP 09, Zelení a nezávislí) tři křesla a Piráti a SPD (SPD + Trikolora + PRO s podporou Přísahy) mají po dvou křeslech. Dohodnutá koalice tak má 23 hlasů.
Ve druhém obvodu, kde byl od roku 1998 starosta Lumír Aschenbrenner z ODS, i nyní ODS volby vyhrála. Aschenbrenner na kandidátce byl, o post starosty ale už podle svých předvolebních prohlášení nechtěl usilovat. Chtěl se soustředit na obhájení senátorského mandátu, což se mu nedařilo a do druhého kola nepostoupil. ODS získala ve volbách 25,81 procenta hlasů a osm mandátů, ANO a STAN mají po sedmi, Pro Plzeň čtyři, Chceme Plzeň tři a SPD dva zastupitele.
"Memorandum je podepsané, je závazné," řekl Zarzycký. Starostou bude Jindřich Blažek z ANO, jeho místostarosty Eva Trůková z ODS, Václav Cinádr ze STAN a Roman Andrlík za Pro Plzeň. Posty místostarostů tak zůstanou stejné jako v minulém období. Zastupitelstvo Slovan má 31 členů, dohodnutá koalice bude mít 22 hlasů.
Aschenbrenner ČTK nezvedá telefon, na svém facebooku ale zveřejnil prohlášení o tom, že se ODS rozdělila. "Na účast v koalici jsme neměli jednotný názor. Eva Trůková, David Šlouf, Jan Kalián a Jan Hlaváček se rozhodli přijmout možnost podílet se na vedení obvodu. Lumír Aschenbrenner, Jan Mráz, Martin Kydlíček a Václav Seitz budou působit v opozici. Jde o rozdílné politické rozhodnutí, které navzájem respektujeme," stojí v prohlášení. Všech osm zastupitelů podle něj nadále zůstává členy ODS a hlásí se k jejímu programu. "Nadále nás spojují stejné priority pro Slovany i dlouholetá spolupráce. Rozdílný pohled na povolební uspořádání není osobním sporem," říkají v prohlášení členové ODS na Slovanech.