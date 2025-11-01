Na Rokycansku odhalili památník veteránovi, který osvobozoval Plzeň

Jaroslav Nedvěd
  17:32
Památník v Kříších na Rokycansku byl v sobotu odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. Nachází se v místech, kudy vedla demarkační linie a kde na konci války sloužil. Za zřízením památníku stojí Military Car Club Plzeň.
Památník v Kříších na Rokycansku byl odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. (1. listopadu 2025) | foto: MAFRA

Patřil k nejviditelnějším osobnostem Slavností svobody v Plzni, kterými si město od roku 1990 v květnu připomíná osvobození americkými a belgickými vojáky na konci druhé světové války. Earl Ingram byl jedním z válečných veteránů, kteří v roce 1945 pomáhali osvobodit jihozápadní Čechy.

Slavností svobody se účastnil od roku 1995 do pandemie covidu a vždy při tom vzpomínal, jak lidé v Česku nadšeně osvoboditele vítali. „Setkal jsem se s těmi nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi, jaké jsem kdy viděl,“ vyprávěl.

Popisoval, že Češi brali vojáky domů a chovali se k nim jako ke členům rodiny. „Srdečný způsob přijetí, jímž jsem byl přivítán spolu s ostatními americkými vojáky, pro mne rezonuje jako zásadní vzpomínka,“ uvedl.

Ještě když mu bylo 96, při besedě se studenty ukázal, jaký má přehled o dění ve společnosti. Varoval před důsledky dezinformací a zkratkovitého, omezeného vidění světa. „V dnešním světě jsou lidé, kteří nechtějí poslouchat fakta a skutečnost je nezajímá. Mají uzavřené myšlení a nedívají se kolem sebe.

Já bych si přál, abyste se nenechali svést na scestí nějakými nepravými informacemi a neposlouchali lidi, kteří mluví jenom nehlasitěji, mají svoji vlastní verzi skutečností a mluví tak, aby získali tu největší pozornost. Hledejte si informace sami za sebe a držte se faktů.

Myslete vlastní hlavou, nedopusťte, aby za vás uvažoval někdo jiný,“ doporučoval mladým v době, kdy ve světě nabývaly na síle populismus, nacionalismus i dezinformační kampaně. V jeho podání mělo varování váhu, protože v mládí prožil nepříjemnou zkušenost s důsledky systému, kterému pomohly k moci právě populismus s nacionalismem v jejich extrémních formách.

Historik Karel Foud, který se s Earlem Ingramem při Slavnostech svobody setkával, mluví o veteránovi jako o mimořádně vstřícném. „Byl to velice slušný a inteligentní člověk. Byl to také voják tělem i duší. Byl to člověk, který měl charakter, byl to muž pevných zásad.

Zároveň bylo vidět, jak je vděčný za pozornost, kterou tady Češi věnovali válečným veteránům. Jezdil rád nejenom do Plzně ale i do Kříší, kde sloužil, než je odsunuli zpátky do Francie a do Spojených států. Byl velice příjemný,“ líčí Karel Foud. Připomíná, že Earl Ingram v Plzni jezdil za lidmi z domu v Jablonského ulici na Slovanech, u kterých kdysi bydlel.

Památník v Kříších na Rokycansku byl odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. (1. listopadu 2025)
Vrcholem plzeňských Slavností svobody byla tradiční jízda historických vojenských vozidel po Klatovské třídě v Plzni - Convoy of Liberty. Na snímku je veterán Earl Ingram. (5. 5. 2019)
Památník v Kříších na Rokycansku byl odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. (1. listopadu 2025)
Památník v Kříších na Rokycansku byl odhalen veteránovi z druhé světové války Earlovi Ingramovi. (1. listopadu 2025)
Earl Ingram se narodil 2. září 1922 v rodině s vojenskou tradicí. Do armády Spojených států vstoupil již v osmnácti letech roku 1940. Přes pláže v Normandii prošel celou Francií. Zúčastnil se těžké bitvy v Ardenách v Belgii. V květnu 1945 byl příslušníkem roty ,,L“, 38. pěšího pluku, 2. pěší divize.

V Kříších, které jsou dnes součástí obce Břasy. Tam na demarkační linii působil ve funkci velitele čety tanků Sherman. Z Kříší byl po dvou týdnech odvelen do Plzně, kde kontroloval zajaté německé vojáky. Po druhé světové válce sloužil v Koreji a Vietnamu. Jako účastník plzeňských oslav osvobození se mezi své známé do Kříší. V roce 2020 mu bylo uděleno Čestné občanství obce Břasy. Earl Ingram zemřel ve věku 99 let 27. září 2021 v USA.

Na Rokycansku odhalili památník veteránovi, který osvobozoval Plzeň

